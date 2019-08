Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme: “Am păstrat o bluză, un pantalon și o fustă, ca să realizez cât am slăbit”

Monica Anghel este un exemplu demn de urmat! În doi ani de zile, cântăreața a slăbit peste 30 de kilograme, dar nu vrea să se oprească aici.

Monica Anghel este un exemplu demn de urmat! Artista a reușit să slăbească spectaculos, după operația de hernie de disc pe care a suferit-o anul trecut, cu ajutorul unei diete, dar și al sportului.

“Am avut perioade în care am mai slăbit, doar că am făcut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit să mă mențin… Eu până acum nu-mi dădeam seama că am o problemă reală cu greutatea și mă simțeam ok în pielea mea, însă după ce am început să slăbesc am observat că mă mișc și mă simt din ce în ce mai bine”, spune ea.

Mai mult decât atât, artista a păstrat câteva haine ca să conștientizeze cât de mult a slăbit în tot acest timp.

“Psihologul cu care am lucrat mi-a spus să-mi păstrez o bluză, un pantalon și o fustă, pentru că vor exista momente când mă voi uita în oglindă și mi se va părea că n-am slăbit absolut deloc. Atunci să-mi pun pe mine o haină mai veche, ca să realizez cât am slăbit” , a mai spus artista.

Monica Anghel, probleme după show-ul ”Te cunosc de undeva”

Monica Anghel a dat de probleme, odată ce a intrat în competiția show-ului Te cunosc de undeva, de la Antena 1, alături de fratele ei, Alex. Unele i-au creat disconfort psihic, altele au fost de-a dreptul dureroase. (VEZI ȘI: MONICA ANGHEL, ANUNȚ TRANȘANT DUPĂ 9 ANI DE CĂSNICIE: “LA ÎNCEPUT, SOȚUL MEU A FOST..”)

Cea mai grea încercare a fost în momentul în care i s-a cerut să-și pună lentile de contact. Deși par simplu de purtat, de vreme ce multe femei le folosesc, ca alternativă la ochelari sau din rațiuni pur estetice, cântăreața a constatat, cu această ocazie, că are o sensibilitate oculară care o face incompatibilă cu ele.

„Am încercat de două ori, în zile diferite, să port lentile de contact, dar a fost imposibil. Nu am putut, îmi lăcrimau ochii și simțeam durere. Am renunțat la ele. A trebuit să mă îmbrac extrem de mulat, să îmi arăt corpul, ceea ce nu am făcut niciodată! Eu vreau permis de remorcă, să învăț să sudez, nu e genul meu ăsta de femme fatale. Mă simțeam îngrozitor…. Îmi venea să mă ascund! Cu toate acestea, am primit complimente că arăt bestial, iar asta nu din partea băieților. Venind din partea unor femei, contează!”, a mărturisit Monica Anghel, potrivit libertatea.ro.