Monica Anghel, destăinuiri despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Era să mor atunci din cauza unei operații greșite”

Monica Anghel și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unui interviu, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cântăreața a fost la un pas de moarte din cauza unei operații greșite, în urmă cu mai mulți ani. Iată detaliile mai jos, în articol.

Monica Anghel a apărut, mai mereu, zâmbitoare pe scenă, în fața spectatorilor. Nu toți cunosc, însă, problemele de sănătate pe care le-a avut, de-a lungul timpului. În cadrul unui interviu, cântăreața în vârstă de 51 de ani a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, a fost la un pas de moarte.

Monica Anghel a fost supusă unor operații

La momentul acela, Monica Anghel a suferit o operație pe coloană. Artista a fost nevoită să fie supusă la această intervenție de urgență, având o pareză de 98% pe piciorul drept. Ședințele de recuperare au durat un an și jumătate. Tot în perioada aceea, cântăreața a decis să își schimbe stilul de viață, alegând să scape de kilogramele în plus.

Pe de altă parte, artista a mai trăit o cumpănă. A fost la un pas de moarte, după ce i-a fost efectuată greșit o operație.

„Eu cred că toți avem. Am avut o cumpănă mare cu mulți ani în urmă. Era să mor atunci din cauza unei operații greșite. A și murit omul acela între timp, așa că mă abțin.

Dar o altă cumpănă a fost operația pe coloană. Pentru că am intrat în operație de urgență, cum spuneam, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept. Am făcut recuperare timp de un an și șase luni. Zi de zi, zi de zi. Și tot atunci am început și să slăbesc, și să îmi schimb stilul de viață. Și mă mențin. Cântăresc 58-59 de kilograme, cam așa”, a mărturisit Monica Anghel pentru Viva.

Artista a reușit să treacă cu brio peste problemele de sănătate. S-a temut pentru viața sa, dar a ales să treacă prin „furtună” cu zâmbetul pe buze. În plus, Monica Anghel a reușit să slăbească peste 30 de kilograme.

Sursă foto: Instagram