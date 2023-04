Monica, femeia care se iubește cu Dragoș Pătraru, de la Starea Nației. Cum arată soția vedetei de la Prima Tv și de când durează relația celor doi

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Nației”, de la Prima TV, este căsătorit de peste 20 de ani cu Monica. Cei doi s-au cunoscut încă din timpul facultății și au ales să-și unească destinele în anul 1999. Iubita lui a fost tehnoredactor la o revistă umoristică din Ploiești, unde Dragoș era șef. Iată cum arată soția vedetei de la „Starea Nației”.

Jurnalistul Dragoș Pătraru este un familist convins și își iubește foarte mult soția și copiii, Andreea și Robert. Cei patru formează o familie unită și fericită, iar acest lucru poate fi observat și din fotografiile postate de Dragoș pe pagina sa de Facebook, unde se vede cât de mult își respectă familia.

Andreea are acum 21 de ani, iar Robert are 16 ani și este un sportiv extrem de talentat. Chiar dacă Monica nu apare prea des în lumina reflectoarelor, Dragoș publică des fotografii alături de soția sa, și nu ezită să-i declare dragostea în fiecare zi.

CITEȘTE ȘI: Dragoș Pătraru îi ironizează pe polițiști în debutul noului sezon de la ”Starea Nației”: ”Sunt comisar adjunct major în trupele de elită de la ANTRICOT”

Ce se va întâmpla cu emisiunea Starea Nației

Cât despre noutățile din acest sezon, realizatorul de la Prima TV a mărturisit că se va schimba puțin formatul emisiunii, astfel că vor fi dezbătute subiecte ce afectează populația și care sunt de interes pentru cetățeni, nu doar subiectele cotidiene.

„(…) Tocmai asta e noutatea, o masă, adică am pus o masă. Am zis că trebuie să mă așez un pic și am pus o masă în studio, am modificat un pic lucrurile pe acolo, tocmai pentru că vrem să avem un discurs ceva mai așezat.

Deja telespectatorii au observat treaba asta, că nu neapărat dăm știrile din ziua respectivă și le comentăm, ci avem mult mai mult comentariu pe principii, pe valori, pe toate lucrurile astea despre care ar trebui să vorbim mai mult și pe care ar trebui să le facem. Și toată lumea vrea lucruri noi, avem demența asta, ne-au tâmpit rețelele sociale cu rahatul ăsta de „instant gratification” și noi suntem produsele.

Noi așezăm emisiunea, suntem la al 10-lea sezon, în al cincilea aici la Prima TV, drept dovadă că, dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc, n-avem niciun fel de problemă. Și eu zic că totul e în regulă, audiența e OK, crește. Lumea e interesată să asculte, de aia ne-am și așezat pe scaun, la masă și ne simțim foarte bine!”, a declarat Dragoș Pătraru, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Dragoș Pătraru a câștigat procesul cu TVR, dar nu se mulțumește cu atât! Îi desființează pe funcționarii publici: “Să interzicem impostura!”