Dragoș Pătraru tocmai a ieșit victorios în procesul cu TVR, din care a câștigat nu mai puțin de 30.000 €. Recunoscut pentru satira de care dă dovadă în emisiunile sale, realizatorul nu evită să-i ironizeze pe foștii săi șefi, în interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO. „Starea nației” se află deja la al cincilea sezon de difuzare pe Prima TV, semn că Dragoș Pătraru și echipa se simt bine, fără a fi constrânși, așa cum s-a întâmplat în alte instituții de presă, aspect asupra căruia jurnalistul insistă cu prisosință.

Moderatorul este recunoscut drept una figurile publice cu spirit justițiar, manifestat în principal prin ironie. Acum, Dragoș Pătraru punctează lucrurile într-o manieră cât se poate de francă și pune tunurile pe funcționarii publici care comit nereguli flagrante.

(NU RATA: DRAGOȘ PĂTRARU, ”STAREA NAȚIEI”: ”AM PIERDUT 5000 DE EURO ÎNTR-O LUNĂ!” | VIDEO)

„Am făcut numai prostii!”

CANCAN.RO: Ai fost invitat în podcastul acela, te-ai dus acasă la…

Dragoș Pătraru: La Măruță, nu cred că stă acolo! Era ca o garsonieră, n-am văzut mai mult.

CANCAN.RO: Cum e pentru un om de televiziune de calibrul tău să înfrunte un alt titan, practic?

Dragoș Pătraru: A fost foarte în regulă, m-am simțit bine, nici n-am știut când au trecut aproape două ore și jumătate, trei ore, habar n-am! Dar eram după două emisiuni, am fost săptămâna trecută, trăsesem miercuri două emisiuni și eram rupt.

Și când am ajuns acolo, a fost frumos, am cântat la chitară, a fost OK. M-am simțit bine, am făcut numai prostii! Mi s-a părut super OK, toate întrebările au fost de bun-simț!

(CITEȘTE ȘI: TVR FACE PRECIZĂRI PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI CU DRAGOȘ PĂTRARU)

„Dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc!”

CANCAN.RO: Sezonul ăsta cu ce vii nou, în plus, la emisiune?

Dragoș Pătraru: Tocmai asta e noutatea, o masă, adică am pus o masă. Am zis că trebuie să mă așez un pic și am pus o masă în studio, am modificat un pic lucrurile pe acolo, tocmai pentru că vrem să avem un discurs ceva mai așezat.

Deja telespectatorii au observat treaba asta, că nu neapărat dăm știrile din ziua respectivă și le comentăm, ci avem mult mai mult comentariu pe principii, pe valori, pe toate lucrurile astea despre care ar trebui să vorbim mai mult și pe care ar trebui să le facem. Și toată lumea vrea lucruri noi, avem demența asta, ne-au tâmpit rețelele sociale cu rahatul ăsta de „instant gratification” și noi suntem produsele.

Noi așezăm emisiunea, suntem la al 10-lea sezon, în al cincilea aici la Prima TV, drept dovadă că, dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc, n-avem niciun fel de problemă. Și eu zic că totul e în regulă, audiența e OK, crește. Lumea e interesată să asculte, de aia ne-am și așezat pe scaun, la masă și ne simțim foarte bine!

„Aș interzice impostura…”

CANCAN.RO: Dacă ar fi la momentul actual Dragoș Pătraru să dea o lege, ce ai face tu dacă ai avea această putere?

Dragoș Pătraru: Prima chestie, aș interzice impostura, asta cred că e cea mai importantă chestie pe care ar trebui să o facem. Înainte să ne apucăm de educație, de toate lucrurile pe care trebuie să le avem, ar trebui să interzicem impostura. Adică să nu mai ai voie să ajungi ministru al Educației dacă ești plagiator sau să nu mai ai voie să fii prim-ministru dacă ai plagiat sau dacă ai făcut alte lucruri nasoale.

Să n-ai voie să lucrezi într-o instituție publică, deci să câștigi bani publici, dacă ți-ai construit cariera pe impostură, să n-ai voie să mai fii numit de la partid într-o funcție de execuție administrativă, că asta e prostia mare la noi. Pe scurt, să reușim să eliminăm impostura din toată societatea!

(VEZI ȘI: REACȚIA LUI DRAGOȘ PĂTRARU DUPĂ CE A FOST DAT AFARĂ DE LA TVR: „ÎI ASIGUR PE TOŢI TELESPECTATORII CĂ VOR VEDEA «STAREA NAŢIEI» LA TELEVIZOR” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.