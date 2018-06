TVR face precizări privind rezilierea contractului cu Dragoș Pătraru

Comitetul Director al SRTv a votat, pe 21 iunie, denunţarea unilaterală a contractului de cesiune încheiat în luna septembrie 2017 între SRTv şi Dragoş Pătraru, realizator şi prezentator al emisiunii „Starea Naţiei”, precizează TVR într-un comunicat remis, miercuri, Mediafax.

„Decizia a avut la bază încălcarea, în mod repetat, de către domnul Dragoş Pătraru a clauzelor contractuale, prin aprecieri defăimătoare la adresa televiziunii publice şi prin fapte de natură să prejudicieze bunul renume al SRTv„, se arată în comunicatul TVR.

„Precizăm că dl. Dragoş Pătraru a fost notificat de SRTv, încă din luna aprilie a.c., cu privire la consecinţele încălcării repetate a prevederilor contractuale. Notificarea SRTv a rămas fără răspuns. Chiar şi în aceste condiţii, emisiunea «Starea Naţiei» a fost difuzată în continuare pe TVR 1, până la momentul denunţării contractului, respectiv în data de 26 iunie 2018„, potrivit aceluiași comunicat.

Potrivit unui document, TVR, în calitate de producător al emisiunii „Starea Nației”, a decis să denunțe unilateral contractul cu Dragoș Pătraru, motivând că unele afirmații ale acestuia făcute în spațiul public, precum și în cadrul emisiunii „Starea Nației” reprezintă o încălcare a clauzelor contractuale.

„Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Societatea Română de Televiziune (SRTv) a decis denunțarea unilaterală a Contractului de cesiune nr. A1063/27.09.2017, astfel cum acesta a fost modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1/16 ianuarie 2018 și nr. 21 martie 2018„, se arată în document.

Printre afirmațiile făcute de Pătraru, date ca exemplu în acest document, este și următoarea: „Date fiind componența noului CA, din care fac parte persoane care au exercitat în trecut presiuni editoriale la adresa noastră, comportamentul noului PDG, Doina Gradea, față de angajați, măsurile editoriale luate împotriva interesului public în privința mai multor producții, încercările de intimidare la adresa acestei emisiuni, noi, cei de la «Starea nației», NU vom mai accepta să producem această emisiune aici, dupa încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba. Nu facem muncă patriotică, departe de noi asta, dar spre deosebire de conducerea asta numită politic, noi am venit cu bani de acasă la TVR, am investit aici aproape 50.000 de euro, împreună cu prieteni și fani ai emisiunii, în decor, birouri, amenajări, tehnică, facem emisiunea zilnică cu cea mai mare audiență la postul public și nu mai putem gira, prin prezența noastră aici, o echipa de conducere care nu dă doi bani pe interesul public„.

„În perioada următoare, veți afla, atenție, nu de aici, de pe post, TVR și oamenii senzaționali de aici, față de care am greșit acum un an, asimilându-i tot cu o conducere politică, nu merita așa ceva rezultatele unei anchete de presă făcută timp de mai bine de 6 luni, din interiorul unei instituții. Cu probe, mărturii, acte, tot ce trebuie. De acest timp am avut nevoie ca să adunăm probe. Ancheta vizează subordonarea politica a TVR, amestecul brutal al conducerii în procesul editorial, cheltuirea fără discernământ și cu rea-credință a banului public și altele„, a mai spus Pătraru, potrivit documentului citat.

Preşedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, a declarat, la o audiere în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor care a avut loc pe 8 mai, că, de mai multe luni, este ameninţată de jurnalistul Dragoş Pătraru. „De luni de zile am fost ameninţată şi, de ce nu, m-am simţit șantajată, de domnul Pătraru, pentru a lua decizii în favoarea şi în condiţiile impuse de dumnealui în sensul prelungirii contractelor pe care le are în SRTv. De fiecare dată când acestea se apropiau de termenul final„, a spus, la momentul respectiv, Doina Gradea.

Directorul general al SRTv a mai declarat că s-a simțit lezată de faptul că a fost înregistrată.

„Simt că mi-a fost violată viața privată. Toată viața mea în mass-media am lucrat în echipă, însă mintea mea nu a fost niciodată setată că aș putea fi înregistrată în discuții private și șantajată de colegi. Am fost înregistrată în discuții private, mă simt lezată, crucificată. În şapte luni de când am fost numită director general interimar şi apoi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SRTv, am fost permanent criticată faţă de anumiţi oameni din media, fără drept de apel, fără vreun motiv anume. Am fost jignită continuu, profesional de aceşti oameni, de aceeaşi oameni, lăsând loc unor comentarii care s-au constituit în jigniri personale„, a mai spus Doina Gradea.

La rândul său, pe 14 mai, jurnalistul Dragoș Pătraru a spus într-o audiere în Comisia de Cultură a Camerei Deputaților că înregistrările prezentate în spațiul public cu directorul general SRTv, Doina Gradea, nu erau unele private, ci realizate în timpul orelor de lucru.

Dragoș Pătraru realizează „Starea Nației” de cinci ani, în primii doi ani, emisiunea fiind difuzată la România TV. „Starea Nației” a revenit la TVR în septembrie 2017, după ce Pătraru încheiase colaborarea cu SRTv în iunie 2016, mutându-se la Digi 24. Deși inițial a încheiat un contract pe trei ani cu Digi 24, emisiunea a fost difuzată pe postul de știri doar un an, Pătraru având un conflict public cu redactorul-şef, Cosmin Prelipceanu.