Monica Gabor, mesaj disperat pe reţelele de socializare. Mădălina Apostol, fosta lui Nick Rădoi, a dispărut: „Nu reușesc să mai dau de ea”

Monica Gabor și Mădălina Apostol sunt prietene de mulţi ani. Cele două au fost una lângă cealaltă în multe momente grele, dar şi în cele frumoase. Chiar dacă distanţa le-a despărţit, acestea au păstrat legătura şi au rămas în relații foarte apropiate. Recent însă, fosta soţie a lui Irinel Columbeanu a publicat pe reţelele de socializare un mesaj disperat în ceea ce o priveşte pe prietena sa.

Monica Gabor este îngrijorată! Pe Instagram, unde nu mereu este foarte activă, recent şatena a făcut un apel către comunitatea sa.

Actuala parteneră a lui Mr. Pink a publicat mai multe imagini în care apare împreună cu fosta iubită a lui Nick Rădoi, alături de un mesaj disperat, scris atât în română, cât și în engleză.

Mai exact, Monica Gabor spune că nu a mai putut să o contacteze pe Mădălina Apostol din luna ianuarie. Totodată, le cere ajutorul celor care o urmăresc şi îi roagă pe aceştia să îi scrie dacă au informaţii despre prietena ta.

”Bună dimineața, am să trec direct la subiect. Nu am mai reușit să vorbesc cu prietena mea, Mădălina Apostol, de pe 18 ianuarie 2022. Dacă cineva are informații despre ea, vă rog să îmi scrieți mesaj în privat”, este mesajul publicat de Monica Gabor în mediul online.

Mădălina Apostol, probleme cu legea

În urmă cu câteva luni, Mădălina Apostol a provocat un accident rutier, pe Autostrada Soarelui. În momentul în care oamenii legii au ajuns la faţa locului au constatat faptul că bruneta se urcase la volan după ce consumase băuturi alcoolice. Cu alcoolemie de 0,5 la mie în aerul expirat i-a fost deschis un dosar penal.

Ghinioanele s-au ţinut lanţ, iar după despărțirea de Nick Rădoi și accidentul rutier, Mădălina Apostol a fost chemată la tribunal.

Tânăra a fost somată de către Judecătoria Sectorului 2 să plătească facturile restante la curent. Astfel, pentru că nu a dovedit faptul că nu ar fi datoare, judecătorii au decis ca Apostol să fie executată silit, fiind obligată să plătească și cheltuielile de executare.