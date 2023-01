Monica Macovei, lovitură dură! Ce au decis magistrații, după ce a spulberat un motociclist cu mașina

Monica Macovei se întorcea pe 8 octombrie 2022 de la Limanu, iar la un moment dat, la intrarea în localitatea Mangalia, într-o curbă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, unde a izbit violent un motociclist care circula regulamentar. După ce victima a depus plângere penală, fostul ministru al Justiției a cerut asigurarea unor dovezi, înainte de începerea unui proces penal. Astăzi judecătorii au dat verdictul! Iată ce se întâmplă în continuare cu cercetările.

Monica Macovei a depus o cerere în instanță, la Judecătoria Sectorului 4 București, cu obiectul ”asigurare dovezi”, pârâți fiind Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și victima accidentului rutier în care a fost ea implicată.

Magistrații au decis că solicitarea și ceea ce a reclamat Monica Macovei a fost nefondat, iar decizia este una definitivă.

Cel mai probabil, în zilele următoare vor fi audiați, rând pe rând, fostul ministru al justiției, Monica Macovei, victima, dar și martorii implicați în accident.

Primele declarații ale Monicăi Macovei, după accidentul cu motociclistul

Imediat după accident, Monica Macovei s-a apărat și a susținut că mergea liniștită pe banda ei, atunci când motociclistul a ricoșat în aripa stângă a mașinii sale.

”Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a fost mesajul scris pe fostul Ministru al Justiției, pe contul personal de Facebook, în aceeași zi în care a avut loc și accidentul.

Victima a ajuns în stare critică la spital

Bărbatul de 56 de ani de pe motocicletă a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat imediat la Spitalul Județean Constanța, de un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Din păcate starea lui de sănătate a fost una critică. El a fost operat și internat la Terapie Intensivă.