Monica Niculescu abandonează în fața lui Stephens și părăsește Miami Open!

La fel ca și Simona Halep și Monica Niculescu a părăsit competițția în turul trei, al turneului de la Miami Open, turneu dotat cu premii totale în valoare de 7.972.535 dolari, România rămânând astfel fără jucătoare pe tabloul de simplu.

Monica Niculescu a fost nevoită să abandoneze la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 jocul cu americanca Sloane Stephens.

Campioana de la US Open s-a impus după două ore şi 32 de minute. În vârstă de 25 de ani, Stephens, numărul 12 mondial, are acum 3-1 în meciurile directe cu Niculescu (30 ani, 70 WTA). Pentru parcursul avut la ediția din acest an a turneului de la Miami, Monica Niculescu, venită din calificări, s-a ales cu 47.170 dolari şi cu 95 de puncte WTA.

În altă ordine de idei, eliminarea Simonei Halep din turul 3 al turneului WTA de la Miami a luat prin surprindere preaa internațională.

Cei de la BBC au scris după eşecul liderului mondial contra lui Agnieszka Radwanska: „Halep avusese deja emoţii la Miami şi în turul precedent, după ce a întors de la 0-1 la seturi cu Oceane Dodin, dar atunci a putut întoarce soarta meciului, lucru care nu s-a mai întâmplat şi cu Radwanska, deşi românca a avut 2-0 în decisiv”.

În ciuda eliminării, Simona Halep va rămâne lider mondial şi după turneul din Florida, deoarece daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, a pierdut în turul secund.

Constănțeanca, sfertfinalistă anul trecut la Miami Open, va primi un cec de 47.170 de dolari şi 65 de puncte WTA, ea urmând să evolueze în continuare la dublu, alături de Irina Begu, în optimi, contra perechii Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania).