Monica Niculescu s-a calificat în turul doi la Miami!

Jucătoare de tenis româncă Monica Niculescu s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Miami, turneu dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

Monica Niculescu, numărul 70 WTA, a reușit performanța după ce a eliminat-o în primul tur al turneului pe Yulia Putinsteva numărul 75 WTA cu scorul de 6-2, 6-4 la capătul unui meci care a durat o oră și 39 de minute.

„Mă așteptam să fie greu cu Putintseva, știam că nu greșește, că e luptătoare, că are un joc variat, ba dă tare, ba scurte, la fel ca mine. M-am înmuiat puțin atunci când am avut set și 5-2. Îmi doream să se termine, nu făceam nimic, dar am jucat mai bine game-ul acela de la 5-4”, a declarat după joc la Digi Sport, Monica Niculescu.

În turul al doilea al turneului de la Miami, românca va juca cu Magdalena Rybarikova, numărul 18 în lume. Niculescu, care are avantaj în duelurile directe cu cu Rybarikova, având 5-3, s-a arătat încrezătoare în șansele pe care le va avea de a accede în turul al treilea.

„La Miami este umiditate și e diferit de Indian Wells. Îmi place să joc pe căldură, dar fiecare meci e greu. Ar fi frumos să fiu direct pe tablou, dar nu mă plâng. Vreau să fiu sănătoasă, pentru că am meciuri în picioare. Va fi extrem de greu cu Rybarikova, știe cum să joace cu mine și ce trebuie să facă. Trebuie să gestionez momentele importante. Și eu o știu, știu la ce să mă aștept, am jucat de atâtea ori, dar sper să fiu puternică și să găsesc soluții. Mă va ataca mult, plus că e pe locul 18 în lume”, a mai spus Monica Niculescu.