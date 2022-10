Monica Pop, despre posibila cauză a morții lui Nosfe. Ce i-ar fi provocat, de fapt, decesul: ”Este foarte nociv”

Dr. Monica Pop a făcut o serie de precizări referitoare la moartea subită a lui Nosfe. Medicul a mărturisit că stilul de viață al artistului ar fi avut o legătură cu infarctul pe care l-a suferit, în urmă cu două zile, în urma căruia a și decedat.

Recent, într-o intervenție pe care a avut-o în cadrul unei emisiuni TV, Prof. Dr. Monica Pop, a vorbit despre că faptul că Nosfe nu ar fi murit din cauza consumului de substanțe interzise și a făcut câteva precizări despre pericolele epuizării și a stilului de viață plin de adrenalină al artiștilor, la modul general.

Adevăratul motiv al morții lui Nosfe

Potrivit medicului Monica Pop, adrenalina pe care o trăiesc persoanele tinere, în mod special cântăreții, este foarte nocivă și poate provoca orice, chiar și un infarct. Asta ar fi putut fi și cauza pentru care fondatorul trupei Șatra Benz a decedat duminică, pe 16 octombrie 2022.

”Nu cred că e cazul să vorbim din start despre substanțe. În primul rând, sunt total împotriva aceste epuizări. Este caracteristică multor tineri și nu este deloc ok. Să nu mai spuneți niciodată cu adrenalina, pentru că e o mare prostie. Adrenalina face o vasoconstricție mare și poate provoca orice. Adrenalina este ceva foarte nociv. Cineva care are o predispoziție cât de mică, despre care habar nu are, se poate întâmpla ce ați văzut, la orice vârstă”, a spus medicul Monica Pop, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3.

Cât de rău ne poate face consumul de cafea sau energizante

Dr. Monica Pop a mai a tras un semnal de alarmă și asupra consumului de cafea și băuturi energizante, care poate fi fatal, cum ar fi posibil să fi fost în cazul lui Nosfe.

”Știu foarte bine ce se întâmplă cu artiștii în general, ei nu se duc ( n.r. la analize) decât atunci când sunt într-o stare proastă cu sănătatea. (…) Bineînțeles că beau toți cafele, beau băuturi energizante. Asta este o mare gafă pentru orice fel de pacient, pentru orice fel de om care nu știe el că e pacient, dar uite că se întâmplă. Băuturile energizante se vând, eu n-aș vinde așa ceva niciodată, n-aș permite. Am văzut și elevi de școală care fac așa ceva. Foarte multe grijă cu lucrurile astea și cu adrenalina mai încet, dacă se poate, deloc”, a mai precizat medicul Monica Pop, la Antena 3.

Nosfe, pe numele său adevărat, Darius Vlad Crețan, a murit la vârsta de 37 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 16 octombrie 2022. Fondatorul trupei Șatra Benz a suferit un infarct.

