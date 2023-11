Monica Tatoiu are o pensie la care mulți nici nu visează, dar regretă că a plătit taxe către stat. Ce salariu imens avea înainte să se retragă

În cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a dezvăluit ce sumă colosală primește ca pensie de la staul român. Chiar dacă indemnizația este foarte mare, nu este mulțumită deoarece știe foarte clar că nici nu se compară cu cât a plătit ea, lună de lună. Dacă și-ar fi strâns banii, ar fi avut mai mulți bani la tinerețe decât acum, când are 67 de ani.

Chiar dacă mulți au sfătuit-o să fenteze legea, afacerista a decis să-și declare toate veniturile. Avea un salariu brut și de 30.000 de euro, din care a ajuns să aibă o pensie de … 4.000 de euro! Pentru a-și recupera banii, ar trebui să mai trăiască foarte mulți ani și, bolnavă fiind, nu știe dacă va mai apuca să se bucure de dreptul său:

„Am fost cea mai mare tâmpită că am plătit, cum spunea legea, la pensie și la Casa de Sănătate. Idioată. Nu o să pot mânca toți banii pe care i-am plătit până mor. Am fost o proastă. Am ieșit cu pensie de 21.000 de lei, adică 4.000 de euro. Salariul meu brut era vreo 30.000 de euro. La cât de deșteaptă am fost, îți dai seama ce profit le-am făcut de mi-au dat banii ăia?!”, a spus vedeta în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Salariul obținut de Monica Tatoiu, înainte să iasă la pensie

De la 16 ani, Monica Tatoiu a muncit neîncetat. A pornit de la un salariu de doar 600 de euro, a fost cadru didactic vreme de 15 ani, predând matematică, dar a decis să se reorienteze, fapt care i-a făcut veniturile să crească. Astfel, a terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă.

„Mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru. Am început cu 600 de dolari pe carte de muncă și mi-am încheiat treaba în câmpul muncii cu 10.000 de euro pe cartea de muncă. Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc”, spunea afacerista.

Cum a reușit să devină bogată

În perioada 1995-2009, Monica Tatoiu a condus Oriflame, alături de soțul său, Victor Tatoiu. Cei doi au investit 300.000 de euro în afacere, dar și-au recuperat investiția în doar 6 luni. Odată cu trecerea timpului, au ajuns să aibă o avere estimată la aproximativ 7,5 milioane de euro.

„În primii doi ani când am făcut profit un milion de lire sterline pe lună, nu știam cum e cu marfa. Era să-l bat pe directorul financiar când mi-a zis că a făcut profit un milion pe lună: «Unde sunt banii, în bancă?!». «Păi, nu sunt», «Aoleu, ni i-a furat?!». Am fost cea mai profitabilă parte din grup fiindcă mi-a fost frică să nu se spună că românii fură. Așa am fost educată, number one, nota 10, nu fur, sunt cinstită și sunt mai deșteaptă decât restul. Am avut complexul de premiant. Conduceam cu fluierul în gură. Fără să bat pe nimeni. Mi-a zis un general de securitate, de la SRI: «Doamna Tatoiu, vă iau șefă de personal la mine!»”, a povestit fosta profesoară de matematică.

