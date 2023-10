Nărăvașa Monica Tatoiu a divorțat de soț după numai doi ani. Savuroasele povești ale celor trei căsnicii în care a fost implicată femeia de afaceri

Monica Tatoiu are multe povești de împărtășit atât despre viața profesională, cât și despre cea personală. Chiar și cele trei căsnicii ale sale ascund în spate povești savuroase. De primul soț a divorțat după numai doi ani.

Femeia de afaceri, în vârstă de 67 de ani, are o căsnicie longevivă alături de Victor Tatoiu. Cei doi sunt căsătoriți de aproape 40 de ani, semn că între ei există o dragoste puternică. Însă, înainte de a fi cu el, vedeta a mai fost căsătorită de două ori, iar relațiile s-au terminat foarte repede. Acum, a împărtășit și câteva povești fabuloase din viața amoroasă.

Citește și: CINE A FOST PRIMUL BĂRBAT DIN VIAȚA IULIEI ALBU, DE LA AMERICA EXPRESS: „EL A FOST CEL DINTÂI. CÂND L-AM CUNOSCUT NU ȘTIAM NIMIC DESPRE BĂRBAȚI”

Monica Tatoiu s-a căsătorit cu primul soț în urma unui pariu

Femeia de afaceri era în primul an de facultate când s-a căsătorit pentru prima dată. Monica Tatoiu a povestit că a făcut acest pas în urma unui pariu. Aceasta a vrut să îi demonstreze tatălui său că reușește orice își propune, chiar și să se mărite.

„Eu m-am grăbit. Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. Tata și cu mama (n.red. mama lui) avuseseră o idilă, era ungur, taică-miu era sârb. M-am certat cu el și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare. Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea. Și cu Ceaușescu, tata săracul m-a salvat de nu știu câte ori.

Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea. Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog. Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit RTV.

Nici a doua căsnicie nu s-a bazat pe iubire

Dacă pe primul soț l-a ales în urma unui pariu, cu al doilea s-a căsătorit pentru că avea nevoie de buletin de București. Ulterior, a aflat și că bărbatul a fost infidel. Chiar tatăl ei l-a prins cu amanta.

„Vă povestesc ce am pățit. M-am căsătorit pe 27 septembrie 1977. Am divorțat sărind pe geam, pe 17 decembrie 1977. Am avut o nuntă… am avut o trenă de 50 de metri, săracul mitropolitul Nicola zicea: gândește-te, nu te repezi (…) 250 de invitați. Și tata l-a găsit pe bărbatul meu cu amanta. Dar nu mi-a zis decât după ce am divorțat. Deci o prostie.

După care trebuia buletin de București. Aveam media 9,98 și n-aveam buletin de București. Ăla m-a luat de nevastă că aveam media 8,60 și a intrat la media mea. După doi ani de zile ne-am despărțit”, a adăugat Monica Tatoiu.

Citește și: GABRIELA CRISTEA, DIN NOU ÎN MIJLOCUL UNUI SCANDAL CU INTERNAUȚII, DUPĂ CE S-A FILMAT CU OJA SARITĂ DE PE UNGHII: ”EȘTI O ÎNGĂLATĂ CARE SE CREDE DIVĂ”