Boala cruntă pe care Monica Tatoiu și-a descoperit-o la o vârstă fragedă. Ce este obligată să facă în fiecare vară

Monica Tatoiu este una dintre prezențele longevive din showbiz, iar fiecare apariție a acesteia atrage atenția. Mereu deschisă și directă, vedeta spune de fiecare dată lucrurilor pe nume și nu se sfiește să vorbească și despre lucrurile mai puțin plăcute. Așa a făcut recent când a mărturisit că încă de la o vârstă fragedă se confruntă cu o boală destul de grea.

Monica Tatoiu a dezvăluit că de ani de zile se confruntă cu o boală pretențioasă, ce nu are leac și care de-a lungul timpului i-a dat multe bătăi de cap. Afecțiunea este una ereditară, pe care a moștenit-o de la tatăl ei și pe care, din păcate, a transmis-o și către fiul său. Despre ce este vorba?

„Boala ia forme foarte urâte”

De la vârsta de 24 de ani, Monica Tatoiu suferă de psoriazis, o boală autoimună, care i-a făcut viața grea. La 28 de ani afecțiunea a început să se agraveze, însă acum vedeta a reușit să o țină sub control.

Pentru a limita efectele acestei boli, sigura variantă pe care Monica Tatoiu o are este expunerea la soare. Urmând sfatul medicului, aceasta a descoperit că razele ultraviolete îi fac bine, așa că trei luni pe an vedeta le petrecere sub soarele din Caraibe.

„Doctorul meu nu mă lasă să stau la plajă decât în zona cu psoriazis. De aceea, trebuie să mă expun trei luni la soare, pentru că altfel sunt un fel de reptilă. Singura soluție e soarele, razele ultraviolete sunt foarte bune. De aceea, de ani buni plec în luna noiembrie în Caraibe. În general, femeile care au această afecțiune chiar suferă.

Cam 30% o au, iar boala ia forme foarte urâte. Nu te vindeci, o moștenești, în cazul meu e boală luată de la tata, iar fiul meu m-a moștenit pe mine, n-am ce să-i fac, asta-i viața și nu există tratament. Există doar unul, niște injecții, dar care-ți afectează ficatul sau altele, ca la vaccinuri. Fiul meu era disperat. Mie mi s-a declanșat la 24 de ani și țin minte cum eram la 28, o reptilă de sus până jos. Imaginați-vă o fată tânără plină de bube”, declara Monica Tatoiu, potrivit impact.ro.

„Am învățat să trăiesc cu asta”

Deși este greu, Monica Tatoiu supune că s-a obișnuit în cele din urmă cu boala, însă mereu are grijă atunci când are apariții televizate să o ascundă pe cât de mult poate, iar pentru asta folosește niște creme speciale, în zonele în care erupțiile sunt proeminente.

„De câte ori sunt agitată, încep să mă mănânce coatele, genunchii, încheieturile, în general, la mine și gleznele. Am învățat să trăiesc cu chestia asta. A fost greu, dar sunt valuri care vin și trec. Dar, dacă stau la soare, s-a mai atenuat, măcar la coate.

La mine se vede la televizor, pentru că gesticulez, mi se văd coatele. Și mă dau cu tot felul de creme. O soluție au fost cremele cu cortizon, dar nu le recomand, pentru că cortizonul face și bine, dar și rău”, a mai spus Monica Tatoiu.