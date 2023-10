Cine a fost primul bărbat din viața Iuliei Albu, de la America Express: „El a fost cel dintâi. Când l-am cunoscut nu știam nimic despre bărbați”

Se poate spune că, în prezent, Iulia Albu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Formează un cuplu stabil cu Mike Iacob, se ocupă de creșterea și educația fetiței sale și are o carieră în plină ascensiune. Cu toate acestea, umbrele trecutului o bântuie și acum. Puțini sunt cei care știu cine a fost primul bărbat din viața criticului de modă de la America Express.

Iulia Albu a fost mai tot timpul o persoană publică destul de controversată. Cu o personalitate de neclintit, criticul de modă a fost tot timpul sigură pe propriile puteri și s-a ghidat în viață după o serie de principii solide, însă nu doar pe plan profesional, unde, de altfel, este cunoscută ca fiind unul dintre cei mai nemiloși critici de modă. Pe plan sentimental a știut de la început ce vrea, nu a ținut cont de părerea nimănui, și-a ascultat intuiția și a acționat în conformitate cu propriile sentimente și trăiri.

Cine a fost primul bărbat din viața Iuliei Albu, concurenta de la America Express 2023

Iulia Albu și Mihai Albu au divorțat în anul 2013, sunt părinții Mikaelei, o adolescentă superbă. Însă puțini sunt cei care știu că designerul de pantofi a fost primul bărbat din viața criticului de modă. Deși există o diferență de vârstă de 20 de ani între cei doi foști soți, se pare că nimic nu a stat în calea fericirii lor, nici măcar părinții vedetei care nu au fost niciodată de acord cu mariajul lor.

”A fost ceva din prima clipă. Dar eu nu eram obișnuită cu bărbații, a fost primul din viața mea. Eu mi-am promis mie că nu voi face acest pas decât cu un bărbat pe care îl voi iubi foarte mult. Este important pentru o femeie să-și calculeze foarte bine pașii și să nu cadă în mirajul acela, mai ales la vârsta adolescenței, când ai senzația că te îndrăgostești de trei ori pe zi. Cred că părinții au și ei un rol foarte important.

Ar trebui așteptat destul de mult pana la acest pas, pentru ca e foarte greu să dai timpul înapoi. Pentru bărbați e recomandat să aibă cât mai multe femei. În schimb, pentru femei e rușinos să aibă mai mulți parteneri sexuali. Pentru că, iarăși, trăim într-o societate în care sunt impuse normele astea”, spunea Iulia în urmă cu mai mulți ani.

Iulia Albu și Mike, cel mai controversat cuplu de la America Express 2023

Printre cei mai curajoși concurenți de pe Drumul Soarelui se află și Iulia Albu și Mike Iacob, iubitul criticului de modă. Noul sezon America Express s-a lăsat mult așteptat, însă telespectatorii sunt convinși că așteptarea a meritat din plin. Printre aparițiile surpriză de la Antena 1 se numără criticul de modă și Mike. Încă din primele episoade difuzate pe micile ecrane cei doi au devenit cea mai vocală și animată echipă din competiție. Presiunea, stresul, condițiile și probele extreme sunt doar o parte din motivele pentru care Iulia Albu și Mike au ajuns de multe ori în conflict.

Criticul de modă și Mike au mers pe Drumul Soarelui pentru a-și testa limitele în relație și se pare că alegerea nu a fost destul de inspirată. Pe tot parcursul probelor, cei doi au avut câte ceva de împărțit.

Privind din fața micilor ecrane tot parcursul lor din emisiune, recent, iubitul Iulie Albu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, unde își cere scuze public telespectatorilor vizavi de atitudinea pe care a avut-o în timpul filmărilor de la America Express.

„Dragii mei, în primul rând vreau să îmi cer scuze pentru comportamentul pe care l-am avut în timpul filmărilor. Nu voi da explicații pentru că nici mie nu îmi este clar ce s-a întâmplat cu mine și cum am ajuns să rănesc exact persoana pe care o iubesc cel mai mult. Ceea ce s-a întâmplat a fost greșeala vieții mele, greșeala pe care am conștientizat-o la adevărata gravitate abia după întoarcerea în țară. Aveți dreptate, nu merit empatia voastră, pentru ce s-a întâmplat. Tot ce pot face este să fiu recunoscător pentru șansa care mi-a fost dată, pentru ca, realist vorbind, nu cred că o merit. Aveți grijă de voi și de cei dragi și nu faceți ce am făcut eu. Semnat, un oltean bărbos”, a spus Mike Iacob.