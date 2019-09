Monica Tatoiu doarme pe saci de bani… de când lumea! ”Tata câştiga 85.000 de lei pe lună când o Dacie era 50.000 de lei”

Cândva managerul unei companii internaționale de cosmetice, Monica Tatoiu a avut foarte mulți bani nu doar în perioada aceea, ci de când era copil. Tatăl ei a fost un reputat medic chirurg și câștiga, de asemenea, foarte mulți bani.

Fosta femeie de afaceri a recunoscut că banii nu i-au lipsit niciodată. “Mama a fost fată de deţinut politic, tata sârb. Pâna la 16 ani a fost cumplit, dar tatăl meu, fiu de ţăran, a depăşit asta, era cel mai mare cardiolog. Tata câştiga 85.000 de lei pe lună când o Dacie era 50.000 de lei. Nu ne-a făcut casă, nu ne-a cumpărat maşini, ne-a dat educaţie. Am făcut pian, balet. Am tablouri pe care le-a primit de la toţi pacienţii lui. Mi-a dat mistria, restul l-am făcut singură, prin muncă. Nu am avut niciodată probleme cu banii’’, a declarat Monica Tatoiu pentru okmagazine.ro.

La 63 de ani, Monica Tatoiu ţine pasul cu timpul, dar şi cu cele mai noi tehnici în materie de înfrumuseţare, iar rezultatele sunt vizibile. Secretul ei? Botox, hialuronic şi mezoterapie.

“Între 45 şi 50 de ani trebuie să te duci să îti pui puţin botox, o dată pe an. Am un medic la Timişoara. Merg la el de cinci ani de zile. Am o prietenă care atunci când face mezoterapie două săptămâni nu iese din casă. E toată vânătă. La mine ştie tot Iancu Nicolae când mă duc la mezoterapie. Nici nu scoate acul şi încep să urlu, e foarte dureros, dar după două ore sunt la Tv şi nu se vede nimic. Eu sunt de principiul următor. Dacă mă duc la un restaurant, la un chef, îl las pe el să aleagă ce îmi dă de mâncare, aşa e şi la medic . Ştii că se spune că Tatoiu le ştie pe toate, dar eu nu mă bag unde nu mă pricep. Când mi-am pus proteza, l-am ales pe cel care a pus cele mai multe, că avea mâna formată. Şi sunt bine, schiez’’, a mai spus fosta femeie de afaceri pentru aceeași sursă.