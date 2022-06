Motivul bizar pentru care Felicia nu a fost lăsată să intre în parcul Disney, din cauza vestimentației. Cum era îmbrăcată, de fapt

O tânără din Statele Unite ale Americii a fost oprită de către ”Poliția Disney” chiar la intrarea parcului de distracții, pe motivul că nu este îmbrăcată corespunzător. Ce purta Felicia, de fapt, și ce i-au spus bodyguarzii despre ținuta sa?

Tânăra americancă a povestit pe contul ei de TikTok ce i s-a întâmplat atunci când a vrut să intre pe poarta Disney World. Se pare că Felicia a fost oprită de către ”Poliția Disney” și i s-a spus că nu are cum să intre în parcul de distracții îmbrăcată cu un top, deoarece este mult prea dezbrăcată.

Cu ce era, de fapt, îmbrăcată Felicia

Felicia purta un top scurt de culoare maro, legat în față și peste acesta avea pusă o jachetă de blugi. Cu toate acestea, oamenii de la intrare au considerat că are la vedere ”prea multă piele” și i-au oferit acesteia un voucher cadou pentru a merge la magazinele din incinta Disney World Resort pentru a-și cumpăra un tricou.

”Astăzi port o cămașă cu mâneci scurte și am această jachetă de blugi peste ea. Nu este chiar atât de rău, nici chiar atât de rău, dar am fost oprită când am intrat și am primit un tricou gratuit. Chiar sunt jenată. Pur și simplu port o jachetă de blugi peste cămașă pentru că nu am vrut să arăt prea mult pielea.

Am fost oprit de ”Poliția Disney”. Aveam jacheta pe mine și tot am fost oprit pentru că muncitorul a văzut cravata și am văzut mult mai mulți oameni purtând topuri care arătau mult mai multă piele, așa că presupun că depinde la cine te duci când intri în parc”, a povestit Felicia, în videoclipul său postat pe TikTok.

Clipul postat de tânără a devenit viral pe TikTok. Acesta a fost vizionat de peste 400.000 de ori și a strâns 79 de mii de aprecieri.

