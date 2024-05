Alina Pușcaș se bucură de o carieră de succes în televiziune, are propria afacere cu haine și este împlinită și pe plan personal, bucurându-se de o familie frumoasă – partenerul de viață, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, și cei 3 copii ai lor: Alexandru, Melissa și Iris. Luna trecută, familia și-a inaugurat noua casă, iar mutarea nu a fost făcută întâmplător într-o zi de 13. Vedeta Antenei 1 a povestit, pentru CANCAN.RO, despre cifra ei norocoasă 3, dar și despre parapsihologul care i-a schimbat radical percepția asupra vieții, specialist la care a mers o singură dată, în urmă cu 10 ani, și despre decesul căruia a aflat întâmplător.

Alina Pușcaș a ajuns în urmă cu 10 ani pentru prima și singura dată la parapsiholog, fiind îndemnată de o bună prietenă. La acea vreme, s-a prezentat din curiozitate și cu o doză mare de scepticism. Timpul a demonstrat că previziunile s-au adeverit, iar cifra ei favorabilă este 3. Prin urmare, a locuit la etajul 3, la apartamentul 33, la 31 de ani a făcut primul copil, la 33 pe al doilea și la 36 pe al treilea.

Alina Pușcaș: “Măcar știu concret o direcție și mă și țin de ea”

Alina Pușcaș a constatat că tot ce are legătură cu 3 este de bun augur pentru ea. Așa că a ales să facă transferul în noua casă într-o zi deloc întâmplătoare.

“M-am mutat pe 13 aprilie și am ales special acea zi (fără să spun soțului motivul), pentru că mi-am amintit ceea ce mă sfătuise acel para-psiholog acum 10 ani, că cifra mea norocoasă este 3 și toate deciziile importante în viață să fac în așa fel încât să le leg voit de ea. Chiar mă amuzam pe tema asta, pentru că și fără să îmi impun, mă lovesc mereu de cifra 3…Recent am fost la un botez fastuos și când am întrebat la ce masă suntem așezați, fără să mă mai surprindă neapărat, mi s-a comunicat, “la masa 3”. Deci, efectiv cifra 3 mă urmărește oriunde aș fi, dar atâta timp cât este chiar de bine, nu mă supără absolut cu nimic, măcar știu concret o direcție și mă și țin de ea”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș: “Am rămas șocată pe măsură ce se întâmplau”

Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva a constatat că lucrurile aflate înainte de a-și întâlni jumătatea, pe Mihai Stoenescu, s-au adeverit, iar mărturia ei a trezit interesul și altor persoane de a se programa la specialist. Vedeta TV a aflat însă că specialistul a decedat în pandemie în urma unor probleme de sănătate care s-au complicat din cauza covidului.

“Am fost o singură dată la parapsiholog acum 10 ani. Atunci mi-a spus toate lucrurile importante ce urmau să mi se întâmple. Am rămas șocată pe măsură ce se întâmplau. Deși la început eram extrem de sceptică, m-am bucurat într-un final că am avut curajul să merg la o ședință de para-psihologie. Între timp, m-au sunat foarte multe persoane aflând că am fost la acest parapsiholog și chiar s-au întâmplat chestiile astea, așa că am încercat să dau din nou de ea.

Culmea este că am aflat că în pandemie a murit. Era o doamnă care avea biroul vis-a-vis de restaurantul lui Dani Oțil. Am înțeles că avea mai multe probleme de sănătate, care suprapuse peste covid, au dus la acest deznodământ tragic. După decesul ei am aflat că nu eram singura persoană publică ce i-a trecut pragul. Îmi pare rău că nu mai este. Am înțeles că la ea ajungeau foarte mulți politicieni, chiar era foarte cunoscută, dar eu nu știam nimic. Mi-a părut rău când am aflat vestea decesului ei pentru că, pana la urmă, mie chiar mi-a schimbat percepția asupra vieții din momentul în care mi se confirmau lucrurile spuse de ea, atunci, într-o singură ședință.

Din momentul în care au început să se întâmple primele două lucruri (din lista de vreo 6 importante) am crezut extrem de mult în ea și mi-a fost cumva frică să o revăd (gândindu-mă că poate îmi va spune și ceva de rău) , dar ea îmi spusese la momentul respectiv că peste 5 ani ar avea sens să mă întorc pentru o nouă ședință”, ne-a povestit ea.

Alina Pușcaș: “Ne săturaserăm de poluarea ce ne înconjura”

Prin urmare, Alina Pușcaș a pășit cu dreptul în noul cămin conjugal, bucurându-se de mult mai mult spațiu pentru întreaga familie, în special pentru cei 3 copii. Chiar dacă vila nu era complet amenajată, vedeta TV nu a mai avut răbdare și a decis mutarea luna trecută.

“Nu avem încă bucătărie în noua casă, ne-am mutat așa, pentru că efectiv nu am mai fost dispuși să mai așteptăm, plus că în zona în care locuiam stăteam efectiv între 2 șantiere de blocuri turn și ne săturaserăm de poluarea ce ne înconjura. Și, da, ne descurcăm fără probleme fără bucătărie, reușim să facem mai des gratăre în aer liber”, a precizat ea.

Sărbătorile Pascale nu le-au petrecut în noua locuință, ci au bifat o vacanță în Abu Dhabi, profitând de faptul că a fost și vacanță școlară, iar Alexandru, Melissa și Iris și s-au bucurat de vreme bună și au fost inclusiv la plajă. “Primele două săptămâni au fost groaznice pentru că stăteam printre cutii efectiv. Am avut aproximativ 310 cutii. Chiar și acum, dupa fix o lună de la mutare, mai avem vreo 5 cutii nedesfăcute, dar sigur mă voi mobiliza zilele următoare să golesc totul și să rasuflu liniștită”, ne-a spus Alina Pușcaș.

