Motivul halucinant pentru care un angajat aflat de 15 ani în concediu medical a dat în judecată compania

Povestea lui Ian Clifford a făcut înconjurul lumii. Bărbatul se află de 15 ani în concediu medical, lucru de care n-auzi că este posibil în fiecare zi. Deși primește bani frumoși, tot are câteva nemulțumiri. Așa că, și-a dat șefii în judecată și speră ca lucrurile să se rezolve.

Ian Clifford, din UK, se află de 15 ani în concediu medical. Bărbatul, angajat la o firmă de IT din străinătate, pe nume IBM, nu a primit nicio mărire de salariu în perioada 2008-2023, cât timp a fost absent de la muncă din motive medicale. Astfel, IT-istul se simte discriminat și i-a dat în judecată pe șefii lui, pentru acest lucru. Ian primește peste 54.000 de lire pe an și are garantat acest venit până la vârsta de 65 de ani. Până atunci, el va încasa mai bine de 1,5 milioane de lire. Deși primește bani frumoși, în contextul în care nu muncește, tot are câteva nemulțumiri.

Ian este de părere că suma pe care o încasează nu este „suficient de generoasă”, comparativ cu inflația. Un judecător de la Tribunalul din Reading a respins cazul englezului, cu motivația că acesta a primit deja un „beneficiu foarte substanțial” și un „tratament favorabil”. A intrat în concediu medical în septembrie 2008, iar în 2013, Ian a făcut plângere că nu a primit nicio creștere salarială, fiind revoltat și de banii pe care i-a primit pe zilele de concediu, în cei 5 ani. Clifford a ajuns la un „acord de compromis” cu firma, în aprilie 2013. Plângerile lui au fost soluționate și încadrate în planul pentru persoanele cu handicap al companiei respective. Asta înseamnă că, Ian a rămas în cadrul firmei fără „nicio obligație de a munci”. Acesta urma să primească 75% din venitul convenit cu firma la care era angajat.

A dat, din nou, firma în judecată

În cazul englezului, salariul era de 72.000 de lire, iar după reducerea a 25%, din 2013 trebuia să primească 54.000 de lire. De acest beneficiu urma să se bucure pentru o perioadă de 30 de ani până la vârsta de 65 de ani. Adică, trebuie să încaseze în total peste 1,5 milioane de lire. Compania i-a plătit în 2013 și plângerea pe care a depus-o, 8.685 de lire. Cu o singură condiție totuși: să nu mai depună o nouă plângere din același motiv.

Ei bine, Ian nu a ținut cont de acest lucru și a făcut o nouă plângere în 2022. A dat în judecată firma la care este angajat pentru că a fost tratat „nefavorabil” și pentru că nu a primit nicio mărire la salariu ori dreptul la concediu, comparativ cu un alt angajat fără dizabilități, care ar fi primit salariul întreg pe perioada concediilor.

Judecătorul Paul Housego, cel care s-a ocupat de caz, a respins dosarul său, menționând că „angajații activi pot primi creșteri de salariu, dar angajații inactivi nu, este o diferență, dar nu este, în opinia mea, un prejudiciu”.

„Chiar dacă valoarea celor 50.000 de lire sterline pe an s-ar înjumătățit în 30 de ani, este totuși un beneficiu foarte substanțial”, a explicat judecătorul, potrivit Metro.