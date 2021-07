Motivul incredibil pentru care Oana Mareș și Bianca Drăgușanu sunt la cuțite de ani de zile

Recent, Oana Mareș a comentat prezența Biancăi Drăgușanu în podcastul lui Damian Drăghici. Aceasta s-a simțit deranjată de faptul că blondina a fost invitată în cadrul emisiunii și a avut o reacție publică, pe internet, atât la adresa fostei soții a lui Alex Bodi, dar și la adresa artistului.

Nici Bianca Drăgușanu nu s-a abținut, blodina aruncând cuvinte grele la adresa fostei soții ai lui Augustin Viziru. ””Când ești un c***t cu och și uită lumea de tine, faci afirmații de r***t ca să ți se vadă și ție ochii.”, a scris Bianca.

Însă, comentariile răutăcioase dintre cele două blonde a început cu ani în urmă, acestea aruncându-și săgeți otrăvite pe rețelele de socializare!

”Şi altă chestie foarte tare de prin ziare: Bianca Drăguşanu se afla în Vama Veche şi nu a înţeles nimic până acum, spune chiar ea. :))))) Cică nu e nimeni să-i plătească băuturile şi nu a primit nicio propunere de f…. pe bani. Ea crede că sunt toţi drogaţi şi nu văd cât de buna e!:)”, scria Oana Mareș în nul 2014.

”Casnica obosită se reactivează dintr-o dată”

Nici Bianca Drăgușanu nu se lăsa mai prejos: ”Spre surprinderea mea, încă mai există aşa-zisele „doamne” inactive, incolore şi cu grave lacune de memorie, care par să fi uitat etapele depravării în care au fost surprinse de-a lungul timpului. De pildă, fosta soţie infidelă, prinsă-n fapt, casnica obosită se reactivează dintr-o dată şi îşi doreşte să devină vizibilă, aruncând vorbe „de duh” prin care, mai degrabă, se autocaracterizează.

E adevărat, pe mine nu mă caracterizează distracţia din Vamă, puternic scăldată în alcool, pentru că eu nu am niciun motiv să beau să uit de mine, aşa cum am văzut în presă că face ea. In plus, eu am ajuns acolo prin prisma unui contract la care ea nu poate decât să viseze. Am 48 de ore de nesomn, ore în care am muncit fără întrerupere şi, iată, în timp ce eu munceam, unele penibile isi umpleau timpul barfindu-ma! Acestea fiind spuse, nu ma incearca decat un sentiment de mila!”, posta Bianca, în urmă cu 7 ani.

Război pe rețelele de socializare și în 2020

“Vă spun, Bianca ne-a tot dat semnale că peștele este nelipsit din stilul ei de viață sănătos, da’ noi nimic! Să fie cât mai proaspăt, chiar dacă-ţi mai dă o coadă peste ochi, dar face bine la siluetă! Râdem, glumim, dar este important de urmărit rezultatul operațiunii Ziua Z. Este îmbucurătoare și de-a dreptul dătătoare de speranță intenția de a „face curățenie” în țara asta”, a comentat Oana Mareș în urcă cu mai bine de un an.

Sursa foto: Arhiva Cancan