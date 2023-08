Motivul pentru care Andra a plecat din juriul celebrei emisiuni de la PRO TV, Vocea României. S-a spus că a fost dată afară, dar adevărul este altul

Andra Măruță a fost antrenoare la Vocea României în sezonul 8, din anul 2018. La doar un an după aceea, a decis să se retragă din producția PRO TV și să-i cedeze scaunul lui Horia Brenciu. Mulți au crezut că a fost dată afară, dar abia la ani distanță, a spus motivul real al plecării.

Inițial, cântăreața a declarat că a ales să plece de la Vocea României pentru că nu ar fi putut face față turneelor și jurizărilor de la două emisiuni din cadrul PRO TV. Așadar, fiind mai atașată de Românii au Talent, producție la care activează și în prezent, a renunțat la competiția muzicală.

„După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au Talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan, plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop.

Vocea României este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit să renunț la fotoliul meu roșu, știind că este cea mai bună decizie acum! De Românii au talent sunt mult mai atașată după 9 sezoane încheiate. Așa că o să rămân telespectatoare fidelă Vocii României și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo”, spunea Andra, la vremea aceea.

Motivul real pentru care Andra Măruță a plecat de la Vocea României

După multă vreme, soția lui Cătălin Măruță și-a făcut curaj și a recunoscut că așteptările pe care le avea cu privire la emisiune au fost dezamăgitoare. Vedeta venise pentru a-i ajuta pe cei care aveau voci speciale, nu pentru a concura cu cei de la masa juriului. Astfel, a preferat să se retragă după doar un sezon, pentru a-și putea păstra fericirea.

„Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemnă ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României.

Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea, eu mi-am ales-o să fie pe pace și pe bucurii, de ce să aleg?”, a mărturisit Andra, la „Fain și Simplu”.