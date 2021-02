Motivul pentru care Andreea Antonescu nu a mai divorțat: ”Aș vrea să mergem, frumos, la notar!”

Andreea Antonescu a dezvăluit, la Xtra Nitgh Show, care a fost motivul pentru care nu a mai divorțat, deși toate drumule acolo duceau. Artista este încă măritată cu Traian, alături de care o are pe fiica ei Sienna.

Nu mai puțin de 14 ani au cei doi împreună, dar acum nu reușesc să se despartă oficial. Care este motivul? De doi ani se chiuie Andreea să divorțeze, dar nu reușește sub nicio formă. Chiar ea avea să explice. „Aș vrea să mergem frumos la notar, să semnăm actele, aici în România. Am tot amânat din cauza pandemiei, el dacă a tot fost plecat, nu s-a putut întoarce aici, am rămas așa. Am făcut un contract de separare de bunuri, ce a fost al meu, muncit de mine, am luat eu, ce a fost al lui, și-a luat înapoi. Traian este un om foarte civilizat, cu mult bun-simț. Nu mi-a cerut cadourile înapoi. Ne-am cunoscut la o vârstă fragedă, am crescut împreună, avem un respect foarte mare unul față de altul. De doi ani și jumătate nu a mai venit în România”, a dezvăluit Andreea Antonescu, la Xtra Night Show. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA ANTONESCU MAI VREA UN COPIL + CE RELAȚIE ARE CU FIICA EI, SIENNA)

Motivul pentru care Andreea Antonescu nu a mai divorțat: ”Am făcut un contract de separare!”

Andreea a mai spus că Traian a încercat o împăcare, dar multe nu s-ar fi schimbat în relația lor, lucruri care au dus, de altfel, la separare. „El a mai încercat o împăcare, dar am fost foate maturi când am luat această decizie. Eu eram aici concentrată pe proiectele mele din România, el pe munca lui din State, deci nu ar mai fi mers. A fost omul cu care mi-am împărțit viața 14 ani”, a mai adăugat vedeta.