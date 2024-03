Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu nu mănâncă clătite. Fostul jurat de la Chefi la cuțite avertizează: ”Nu le mai dați copiilor!”

Clătitele sunt un desert tradițional și apreciat de către mulți români. Cu toate acestea, chef Cătălin Scărlătescu a subliniat de ce ar trebui să fim precauți în ceea ce privește consumul excesiv de clătite.

Recent, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre unul dintre cele mai iubite preparate de români. Mulți nu știu, dar fostul jurat Chefi la Cuțite nici nu se poate atinge de el. Ei bine, este vorba despre… clătite!

Citește și: CE MESAJE A PRIMIT CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU DUPĂ PREMIERA CHEFI LA CUȚITE, SEZONUL 13. FOSTUL JURAT DE LA ANTENA 1 A REACȚIONAT PUBLIC!

Clătitele sunt unele dintre cele mai prietenoase opțiuni culinare, accesibile chiar și celor mai puțin experimentați în arta bucătăriei. Cu toate acestea, chef Cătălin Scărlătescu a adus în discuție motivele pentru care ar trebui să scădem din consumul lor. A explicat că acestea pot fi greu de digerat, iar consistența lor nu se pretează întotdeauna a fi considerată ideală în universul culinar.

Cu câțiva ani în urmă, în timp ce activa la un restaurant de pe litoral, el a fost nevoit să pregătească un număr imens de clătite, experiență care l-a convins să nu mai dorească să se implice în pregătirea acestui desert vreodată.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru așa și am intrat pe sub pielea ei. La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară. Și i-am zis: Te rog eu frumos, nu mă da afară. Că eram și eu copil amărât. Mi-a spus că dacă vreau să rămân la muncă trebuie să fac 10.000 de clătite. M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite. Mi-a luat o zi și jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite”, a mai povestit bucătarul.