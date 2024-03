Cătălin Scărlătescu dă de pământ cu Antena 1, după ce mâna dreaptă a Monei Segall l-a ”pulverizat”: ”Ei se cred niște Dumnezei și noi suntem niște sclaveți”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea duc un război de zile mari cu Antena 1! După ce au decis să nu mai facă parte din proiectul Chefi la Cuțite, cei trei bucătari au ajuns să se judece prin tribunale. Scandalul a luat amploare de la o zi la alta și se pare că nu duce nicăieri. Scărlătescu este cel care a răbufnit și a ținut să lămurească lucrurile, după toate zvonurile din spațiul public. Chef-ul nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față cu privire la plecarea lui de la postul TV, dar și la procesele pe care le are cu foștii șefi. Spiritele s-au încins din nou, după ce mâna dreaptă a Monei Segall a transmis public o scrisoare deschisă către vedeta de televiziune! Ce replică i-a dat iubitul Doinei Teodoru?

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au decis să plece de la Antena 1, înainte să înceapă filmările noului sezon. Nimeni nu se aștepta, iar toată lumea ar fi fost luată prin surprindere, inclusiv echipa de producție. Ei bine, a trecut timpul, iar lucrurile au luat o turnură neașteptată. Cei trei chefi au ajuns prin tribunale, să se judece cu postul de televiziune.

Și de parcă nu era de ajuns, totul s-a înrăutățit după ce s-au aflat în spațiul public detalii legate despre plecarea lor. Fanii emisiunii Chefi la Cuțite s-au întrebat luni la rând care ar fi motivul adevărat al plecării lor. Iată că Scărlătescu ne-a oferit câteva detalii (VEZI AICI), urmând ca mâna dreapta a Monei Segall să reacționeze. Roxana Paulică, unul dintre producătorii showului culinar, a spus tot ce crede după ce a auzit declarațiile făcute de bucătar pentru CANCAN.

Cătălin Scărlătescu susține că el împreună cu ai săi colegi de breaslă au avut de câștigat puțin comparativ cu Antena 1, din emisiunea Chefi la Cuțite. Bucătarul spune că nu ei au luat cei mai mulți bani, deși au muncit până la extenuare.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm…Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru Fanatik .

Totul s-ar fi încheiat în momentul când cei trei foști jurați ar fi cerut să filmeze un sezon pe an, căci resimțeau oboseala și nici nu mai aveau timp de stat cu familia ori cu cei dragi.

Chef-ul are momentan 4 procese cu Antena 1, la fel și amicii săi. Nu l-ar mira ca numărul lor să crească și să se judece prin tribunale ani buni.

„Tot patru procese am și eu, păi nu suntem frați până la moarte? Bine, cu cine n-are Antena 1 proces? Ei au toate procesele din lume și o să ne mai dea. Bănuiesc că o să ne mai dea în judecată. Mai am timp până la 114 ani, eu îi aștept. Ce să fac, măi? Știi cum e lumea asta.

Cătălin Scărlătescu este de părere că succesul emisiunii a venit și datorită juraților. Au făcut o echipă pe cinste și au știut să atragă telespectatorii, să se uite la ei. Ratingul a fost unul foarte bun, cu ei în juriu. Chef-ul susține că de la bun început a fost cunoscut în lumea culinară și nu l-au ridicat cei de la Antena 1.

„Să-ți povestesc ceva. Pe mine m-a făcut mama. Poți să scrii cu litere mari că eu am fost acolo și am muncit. Cred că și datorită mie a existat acea echipă. Așa că… A fost un win-win. Ei m-au făcut mari? Pe bune? Adică de unde vine asta? Eram vreun autist și ce mi-au făcut? M-au operat și dintr-odată am devenit cel mai tare? Nu! Am muncit la fel de mult ca și ei.

Ce spun ei nu e o chestiune reală, ce spun eu este realitatea. Am muncit împreună. Împreună am creat ceva. Nu pot să spună că au făcut doar ei. Dacă ei cred că ne-au făcut pe noi, să se uite sus că o să le vină nota de plată de la Doamne-Doamne. De sus le vine. N-ai cum să spui `Eu te-am făcut pe tine`.

E o formă ciudată zicerea asta, zici că am fost un sclavete, amărât și eram așa un desculț, vai de mama mea, rupt în c… și m-au luat ei de pe stradă. Eram bucătar-asistent de la Howard Johnson, eram cineva în Bucureștiul ăsta și în gastronomie. Nu eram chiar ăla de pe jos”, a explicat Scărlătescu, conform sursei precizate.