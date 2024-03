Cătălin Scărlătescu a oferit prima reacție, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că foștii jurați de la Chefi la Cuțite au dat în judecată Antena 1. Celebrul chef a mărturisit că postul de televiziune nu le-au plătit salariile pentru sezonul 12. Mai mult decât atât, el a susținut că este cineva din interior care își dorește răul trustului.

Cătălin Scărlătescu a confirmat dezvăluirile făcute de CANCAN.RO conform cărora motivul pentru care el, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au dat în judecată Antena 1 este legat de faptul că nu și-a primit banii pentru sezonul 12. (Vezi AICI Detaliile) Celebrul chef a oferit declarații super-exclusive din culisele scandalului cu postul de televiziune.

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au intentat un proces împotriva Antenei 1 deoarece nu au fost plătiți pentru filmările sezonului 12. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București, în data de 6 martie 2024. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a oferit și prima reacție despre scandalul cu postul de televiziune, unde a petrecut mai bine de 9 ani.

Și-au permis să nu ne dea banii. Eu îmi dau drumul la restaurant și îmi văd de treaba mea, de viața mea. După Antena 1, nu există moarte. Există viață în continuare, nu murim. Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi trei am făcut Antena mare. Când am ajuns eu în Antenă, nu era așa mare rating.

Fostul jurat de la Chefi la Cuțite a vorbit și despre oboseala acumulată, acesta fiind și motivul pentru care atât el, cât și colegii săi de platou, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au ales să părăsească show-ul culinar.

Eu m-am dus la Antena 1, mi-am făcut treaba 12 sezoane de Chefi la Cuțite, două sezoane de Hell’s Kitchen și un sezon de Chefi fără Limite. Am muncit pe brânci, de dimineață până seara, cu un program foarte, foarte lung.

Ei nu au înțeles că dacă ți se rupe un picior, pot să îți mai de 100.000 la salariu, dar nu poți să îți înșurubezi alt picior și să muncești. Oboseala te duce direct în cancer, te duce la moarte. Nu vreau să ajung acolo de dragul lor.

Am ajuns acolo și am trăit într-o bulă frumoasă, într-o bulă în care nimeni nu ne-a deranjat, dar la un moment dat, le-am spus că am obosit. Dumitrescu are doi copii, trebuie să îi ducă la școală, să mai stea cu ei că nu o să îi spună ‘tată’, o să îi spună ‘nenea care ne aduce bomboane’. Avem o vârstă. Eu am 50 de ani, acum am fost să mă operez.”, a adăugat Cătălin Scărlătescu.