Florin Dumitrescu, primele declarații după ce a fost dat în judecată de Antena 1: ”Timp de 9 ani, am crezut că am lucrat într-un loc mișto”

Florin Dumitrescu a răbufnit, după ce a fost protagonistul mai multor zvonuri false răspândite în mediul online. Celebrul chef a dat de înțeles că informațiile negative despre el ar avea legătură cu plecarea din cadrul show-ului Chefi la Cuțite. Astfel că a decis să vorbească pentru prima data despre colaborarea cu postul de televiziune, Antena 1.

La mai bine de o lună după ce Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au decis să încheie colaborarea cu Antena 1, CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, că trustul vrea să îi dea în judecată pe cei trei chefi (Vezi AICI detaliile). Ei bine, acest lucru s-a și întâmplat, iar bucătarii se află în plin proces cu postul de televiziune. La acea vreme, Mihai Ioniță, CEO Antena Group, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că jurații au anunțat plecarea cu puțin timp înainte de începerea filmărilor pentru un nou sezon Chefi la Cuțite.

Florin Dumitrescu a petrecut 9 ani în cadrul show-ului culinar, Chefi la Cuțite. În data de 12 octombrie, postul de televiziune a anunțat că bucătarul, alături de cei doi colegi ai săi, a decis să încheie colaborarea în ultimul moment. Ulterior, Antena Group i-a dat în judecată pe cei trei foști jurați.

La scurt timp după înregistrarea dosarului, Cătălin Scărlătescu a oferit o reacție în acest sens, exclusiv, pentru CANCAN.RO (Vezi AICI detaliile). În schimb, ceilalți doi chefi au ales să păstreze tăcerea. Totuși, de această dată, a răbufnit și Florin Dumitrescu.

Cred că nici amenințare nu pot să le numesc: cu notificările pe care le primesc de la avocații fostului trust cu care am colaborat… Da, e sensibilă povestea.

Revoltat pe mai multe zvonuri apărute în mediul online, inclusiv unul legat de un posibil divorț, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a vorbit pentru prima dată despre plecarea din cadrul show-ului culinar, dar și despre procesele în care este implicat. Mai mult decât atât, el a dat de înțeles că a fost redus la tăcere.

„Adică nici nu știu: am voie, sau nu am voie să fac acest filmuleț, să-l postez, să-l fac public? Mi se pare că e așa, într-o zonă super gri. Eu, ca persoană publică sau privată, nu contează, eu ca persoană mi-am pierdut dreptul la libera exprimare, mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt, mi-am pierdut toate drepturile posibile, doar pentru că am semnat un contract.

E un pic dubios, și un pic cam greu de dus, dar ca să știți, măcar să înțelegeți situația în care trec prin acest moment: am două procese pe rol în civil, pentru, să spunem așa, interpretarea unor cauze din contract, interpretare pe care o va decide judecătorul de partea cui e dreptatea: de partea angajatorului, sau de partea mea.

Confidențialitatea pe care eu am semnat-o în acest contract mă împiedică să vorbesc cu libertate și cu ușurință să spun despre ce e vorba și cum stau lucrurile, de fapt – nu am voie să fac asta.

Nu pot nici să reacționez public la bățul băgat prin gard de diverși oameni sau diverse articole, n-am cum. Bă, dar începe să deranjeze un pic. De-aia zic că Dumnezeu e sus și vede, și tot răul ăsta pe care-l fac unii oameni, și tot răul ăsta gratuit, și prin simplă răzbunare, la un moment dat se va întoarce împotriva lor”, a adăugat celebrul chef.