Motivul pentru care Emilia Ghinescu s-a despărțit de Sebastian Albăstroiu: „Fiecare are partea lui de vină”

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu nu mai formează un cuplu. Interpreta de muzică populară a confirmat despărțirea și a oferit detalii despre motivele care au dus la ruptura de fostul partener de viață.

Emilia Ghinescu nu traversează o perioadă prea bună. În vârstă de 45 de ani, interpreta trece printr-o despărțire dureroasă.

Deși, în urmă cu ceva timp declara că se visează mireasă, pentru a doua oară, de această dată Emilia Ghinescu a declarat că ea și fostul ei iubit organizaseră nunta, însă au anulat toate planurile. Cei doi au căzut de comun acord ca fiecare să meargă pe drumul lui.

„Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile. Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii. Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acum. Asta este!”, a spus pentru Playtech artista.

Emilia Ghinescu, despre decizia de a se despărți de fostul iubit: „Nu există un nevinovat și doar un vinovat”

Chiar dacă formau un cuplu de mai bine de un deceniu, artista nu plânge în pumni după fostul iubit. Emilia Ghinescu susține că se dedică copiilor ei, dar și carierei sale în muzică. Artista are trei copii: doi din prima căsnicie, pe Andrei și Erika, și pe Anastasia, fetița pe care o are împreună cu Sebastian Albăstroiu.

Cât despre motivele care au dus la ruptura dintre cei doi, Emilia Ghinescu nu a vrut să ofere prea multe detalii, spunând că distanța a fost un factor decisiv în relația lor.

„Știi cum e, când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină și unul care are o vină mai mult. Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare culpa.

Eu nu vreau să-mi spăl rufele în public, este tatăl copilului meu, mai ales pentru fiica mea. Nu este frumos să arunci cu noroi. Și oricât mi-ar fi greșit nu vreau să fac asta, și sper să facă și el la fel. Sunt 13 ani în care am stat împreună, chiar dacă nu au fost finalizați cu o căsătorie, au fost ani frumoși. (…) Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm.

El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză”, a mai declarat artista, pentru sursa citată.

