Război între divele din SUA! Kim Kardashian, acuzată că a copiat outfit-ul rivalei Bianca Censori

Chiar dacă a criticat-o în trecut, se pare că frumoasa Kim Kardashian a luat-o pe urmele Biancăi Censori. Astfel, Kim Kardashian a purtat o ținută care semăna izbitor de tare cu outfit-ul pe care Bianca Censori l-a afișat în urmă cu un an.

Kim Kardashian a fost surprinsă în acest weekend în cartierul Woodland Hills din Los Angeles. VedetaM în vârstă de 43 de ani, a ales o ținută sexy, formată dintr-un top cu spatele gol negru și o pereche de colanți-cizme în aceeași nuanță, ambele de la brand-ul Balenciaga. În plus, Kim și-a schimbat și culoarea părului, optând de această dată pentru un blond deschis, asemenea actualei soții a lui Kanye West.

A copiat sau nu Kim Kardashian stilul Biancăi Censori? Cât de mult se asemănă aparițiile celor două

Look-ul fondatoarei Skims nu a trecut neobservat, mulți remarcând că seamănă foarte tare cu o ținută pe care actuala soție a lui Kanye West, Bianca Censori, a purtat-o în urmă cu un an. Bianca a ales atunci tot un top cu spatele gol și o pereche de colanți, însă le-a accesorizat cu o pereche de pantofi argintii și a optat pentru nuanțe de gri, nu pentru un look all black, așa cum a făcut-o fosta soție a rapper-ului.

Mia mult decât atât, cele doua vedete au fost văzute împreună la petrecerea de ascultare a noului album al lui Kanye, Vultures, la Chase Center din San Francisco. Kim Kardashian și Bianca Censori au urmărit împreună spectacolul, dar nu păreau să fie apropiate sau să își vorbească. Fiul lui Kardashian, Saint, în vârstă de 8 ani, pe care îl împarte cu Kanye West, a urmărit show-ul alături de ele.

Se zvonește că Bianca Censori și Kim Kardashian au o relație pl, dar aparițiile sumare în fața copiilor au devenit o problemă pentru ea și chiar i-a impus niște reguli actualei soții a lui Kanye West, atunci când se află în prejma copiilor. Astfel. și-a schimbat stilul atunci când se află în prezența copiilor lui Kim și Kanye. Recent, ea a fost surprinsă alături de fiica cea mare a fostului cuplu, North, în timp ce purta o jachetă din piele până la coapse:„Kim l-a instruit pe Kanye să nu o lase niciodată pe Bianca să se îmbrace așa în preajma copiilor lor. Ea este cu adevărat surprinsă că el își lasă soția să iasă din casă așa”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru DailyMail.com.

