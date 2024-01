Motivul pentru care Flavia Mihășan nu suferă după despărțirea de iubit: ”Am intrat în pâine!”

Flavia Mihășan și tatăl copiilor ei au ajuns la despățire! Fosta asistentă de la Neatza a încheiat relația cu Marius Moldovan și este, din nou, o femeie liberă. CANCAN.RO v-a dezvăluit, în exclusivitate că dansatoarea și iubitul ei și-au spus adio după o relație amoroasă de aproximativ cinci ani. Acum, am stat de vorbă cu dansatoarea și am aflat cu ce își ocupă timpul, dar și în ce relații se află cu tatăl băieților săi.

Flavia Mihășan își ocupă timpul ca să uite de despărțire: „Așa mi-am făcut programul”

Flavia Mihășan a intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu opt ani, atunci când a înlocuit-o pe Roxana Vancea de la Neatza. Era binecunoscut faptul că asistenta tv este foarte disciplinată, iar cei care o cunosc spun despre ea că este aproape obsedată de muncă. Doar că, în urmă cu trei ani, blondina a decis să pună stop carierei profesionale și să se ocupe de viața personală. Vedeta a devenit mămica a doi băieți pe care îi are alături de coregraful Marius Moldovan. Cei doi părea că se înțeleg de minune și, exact ca în povești, Flavia renunțase la tot pentru a avea o familie perfectă cu jumătatea ei. Doar că, recent CANCAN.RO a aflat că Marius și vedeta au pus punct relației lor.

Se spune că după o despărțire dureroasă mulți își găsesc refugiul în ce au mai drag și mai aproape. Asta a făcut și Flavia care este o mămică foarte dedicată celor doi băieți ai săi, Carol și Tudor. Deși este foarte ocupată în ultima perioadă, Flavia își împarte timpul în așa fel încât să le fie alături micuților săi. În ceea ce-l privește pe Marius Moldovan, vedeta spune că bărbatul le este alături copiilor cât poate de mult.

„Am timp de copii mereu. Eu așa mi-am făcut programul astfel încât să ajung să îi iau de la grădiniță și să mă ocup. Important este să fie sănătoși și să poată să meargă la grădiniță. Altfel ar trebui să meargă cu mine peste tot sau să rămân eu cu ei acasă. Eu prefer să mă ocup de ei. Sigur că se ocupă și el( n.r. Marius Moldovan) de copii și le este alături cât poate”, a spus vedeta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Semnele care au „dat de gol” separarea celor doi

Flavia Mihășan și Marius Moldovan au ajuns la concluzia că le este mai bine dacă o iau pe drumuri separate. Neînțelegerile din cuplu au început să fie tot mai frecvente după apariția celor doi băieți ai lor. Se pare că responsabilitățile vieții de părinte, munca, dar și problemele cotidiene care apar inevitabil, au dus la separarea Flaviei de dansator.

Se spune că atunci când ai o perioadă grea, cel mai bun „refugiu” este în muncă, asta a făcut și Flavia Mihășan. Vedeta s-a întors în primăvara anului trecut la Super Neatza. La acea vreme scria pe Instagram că „a avut motive întemeiate”.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani. Așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”. De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept!”, a fost mesajul Flaviei.

Flavia Mihășan, declarații după despărțire: „Am simțit o tristețe…”

Ulterior, Flavia s-a implicat în multe spectacole cu trupa ei de dans. Vedeta de la matinalul Antenei 1 a spus că este foarte ocupată în ultima perioadă și pregătește noi spectacole. „Am început un proiect nou, o să se facă Chicago The Musical și am repetiții constant. Eu fac coregrafia, dar și dansez, am și un mic rol. Repetăm de pe data de 5 ianuarie pentru că vrem să iasă perfect.

Am simțit așa o tristețe, parcă s-a terminat efervescența sărbătorilor, parcă nu mai ai ce să aștepți, s-a dus perioada aceasta de sărbători. Sunt în pâine cum s-ar spune și am avut o zi chiar frumoasă. Fac ce îmi place, creez, sunt chiar happy (n.r. fericită).

Este un spectacol, un musical, va avea premiera la finalul lunii martie sau la început de aprilie. Eu sunt coregraf al spectacolului alături de încă cineva. Voi dansa și voi cânta în spectacol. Este un spectacol cu actori foarte buni, distribuția este foarte bună, va fi ceva wow”, a mai transmis vedeta pentru CANCAN.RO

Fosta asistentă tv și-a descoperit un nou talent

„Am și ore de canto în fiecare zi, lucrez cu un coach, o doamnă care cântă la pian și va face parte din orchestră. Cânt, dansez, fac coregrafie, merg la emisiune, am treabă.

Am descoperit la orele de canto că este ok. Dacă mă antrenez cânt chiar bine. Antrenamentul vocii este la fel ca antrenamentul corpului. Mă ajută și backgroundul meu de dansator că am și urechea formată și îmi este mai simplu. Voi avea și pe 1 martie un spectacol, Mamma Mia se numește”, mai spune Flavia.

