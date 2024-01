Andreea Antonescu și-a amânat nunta! ”Îl las să-și facă treaba!”

Andreea Antonescu este dispusă să facă nunta! Artista este, fără îndoială, una dintre cele mai curtate și apreciate femei din showbiz. Cu toate că a avut două relații stabile, din care au rezultat două fetițe superbe, Andreea Antonescu nu a ajuns la altar până acum. Vedeta nu ar spune pas unei căsătorii. „Interogată” de CANCAN.RO, frumoasa vedetă a spus totul despre planurile viitoare de nuntă.

Andreea Antonescu: „Locația am găsit-o, valsul mirilor îl știu, rochia o am”

Andreea Antonescu a avut o relație de 14 ani cu Traian Spak alături de care o are pe Sienna, fiica ei în vârstă de 12 ani. După divorțul de bărbat, artista și-a găsit fericirea alături de Victor Vrînceanu, cu care are o fetiță pe nume Venice Victoria. Din păcate, nici cea de-a doua relație a artistei nu a funcționat, iar ea și bărbatul au pus punct. Mamă cu normă întreagă, dar și artistă ocupată, Andreea este deschisă să își întâlnească viitorul partener. Vedeta chiar se gândește la căsătorie.

„Sunt deschisă la o viitoare căsătorie. Locația am găsit-o, valsul mirilor îl știu, rochia o am pe mine. Nuntă nu am făcut niciodată, am prezentat rochii de-a lungul timpului, am avut și copertă pe Ghidul Miresei. La propria-mi nuntă nu am ajuns încă să particip. Probabil că dacă și când va vrea Dumnezeu și va considera că trebuie să bifez și eu acest moment al vieții mele, o voi face”, a susținut Andreea pentru CANCAN.RO.

Femeie cu experiență și cu capul pe umeri, Andreea știe că perfecțiunea nu există. După cele două relații cu tații fetițelor sale, cântăreața spune că nu mai caută un anumit tipar. Dimpotrivă, vedeta își dorește ca viitorul partener să fie un bărbat care să-i ofere stabilitate și siguranță, mai ales că este conștientă că oricine ar fi lângă ea, va avea un impact asupra fiicelor sale, Sienna și Venice Victoria.

„Am încetat să caut partenerul ideal!”

„Am încetat să mai caut partenerul ideal. Nu îl mai caut pentru că mi-am dat seama că nu este neapărat despre lucrurile pe care el trebuie să le aibă. Este despre cum le orânduiește Dumnezeu. Consider că pentru fiecare dintre noi este deja un drum scris. Așa că, de data aceasta L-aș lăsa pe El să decidă pentru mine.

Sunt schimbări în interiorul meu pentru că le am pe cele două fetițe ale mele care sunt lumina ochilor mei și minunile din viața mea, așa cum îți va declara orice mamă. Îmi dau seama că trebuie să fiu și mai responsabilă față de cum am fost până acum. Îmi dau seama că nu este cazul să apară o persoană trecătoare în viața mea. Nu aș vrea să le impacteze pe ele, ar trebui să fie acel cineva și cam atât. Sunt convinsă că Dumnezeu va alege bine pentru mine” , declară vedeta într-un interviu pentru CANCAN.RO.

Andreea Antonescu, mai sinceră ca niciodată: „Am lucrat mult la relație”

Andreea Antonescu este o mamă implicată trup și suflet în relația cu fiicele sale. Fata ei cea mare, Sienna, îi este prietenă și vorbește orice cu mama sa. În plus, vedeta recunoaște că așa a obișnuit-o de mică pe fetiță. Și cu tatăl său, Traian Spak, Sienna are o relație frumoasă.

„Sienna este deja adolescentă și am avut mare noroc cu modul meu de a gândi încă de când era ea bebeluș. De când era micuță, eu îi explicam tot. Copilul nu știa să meargă, avea sub trei luni, dar eu de atunci îi explicam ce fac. Am lucrat mult la relația mea cu ea. Sunt mamă, iar ea înțelege că are siguranță lângă mine, dar și prietenă pentru că dincolo de orice îi vreau binele și poate avea încredere și lejeritate de a mă întreba orice lucru. Îmi place mult când vine și îmi povestește chiar și cele mai adânci secrete ale ei.

Cu Traian vorbește la fel de deschis, se sună o dată la două trei zile. Sienna este simpatică, atunci când vreau eu să vorbesc cu Traian îi spune . Nu îl critic pe Traian, am o relație foarte bună cu el. Sienna doar se amuză pentru că știe că noi doi suntem foarte buni prieteni” , mai spune Andreea Antonescu.

„Mi-am dat seama că viața nu este doar despre frumos!”

Reală, sinceră și asumată, Andreea Antonescu a spus mereu lucrurilor pe nume și nu s-a ferit de criticile oamenilor. Vedeta știe că niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea, iar sinceritatea și asumarea sunt cheia în orice.

„Mi-am dat seama că viața nu este doar despre foarte frumos, doar despre impecabil, doar despre lucruri pozitive. Dacă ar fi totul pozitiv, nu am mai ști să apreciem acele momente de fericire. Astfel, mergem înainte asumați.

Vreau să cred că oamenii apreciază sinceritatea, onestitatea și realul. Eu așa sunt și așa am fost dintotdeauna, un om asumat. Mi-am dat seama că dincolo de aparențe și de ceea ce vrem noi să lăsăm impresia, dincolo de strategii de marketing și nume pe care trebuie să le apărăm cu vârf și îndesat, căci altfel nu ar da bine la imagine, suntem oameni. Toți avem plusuri și minusuri, avem părți bune și părți la care putem lucra dacă ne dorim cu adevărat ” , mai spune artista.

