Victor Vrînceanu face dezvăluiri! Ce nu acceptă să facă Andreea Antonescu, sub nicio formă, cu fetița lor, Victoria. Ce spune despre banii pe care-i dă lunar cântăreței!

S-au iubit cu patimă timp de aproape un an și jumătate, dar au decis să o ia pe drumuri separate la scurt timp după venirea pe lume a fiicei lor, Victoria-Venice. De atunci, Victor Vrînceanu și Andreea Antonescu încearcă să ajungă la un consens în ceea ce privește creșterea și educarea fiicei lor, în vârstă de zece luni. Nici cu programul de vizite al jurnalistului nu s-a ajuns la un comun acord. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Victor Vrînceanu a dorit să lămurească foarte clar relația cu mama fiicei sale, mărturisindu-ne care este condiția pe care i-a pus-o Andreei, condiție la care nu va accepta niciodată să renunțe!

CANCAN.RO: Victor, Andreea declară frecvent că își creste copiii singură și că nu o ajută nimeni. Tu chiar nu te implici?

Victor Vrînceanu: Există declarații și că ne implicăm împreună total pentru ca Victoria să aibă parte de tot ceea ce bun și că se ocupă singură. Alternează. Când așa, când așa. Deci nu pot comenta declarații care nu își păstrează un fir logic.

CANCAN.RO: Dar te implici?

Victor Vrînceanu: Când am avut discuția finală despre despărțire, am întrebat-o cum facem cu copilul. Eu mă gândeam la program, iar ea mi-a spus că e OK dacă îi dau o anumită sumă de bani pe lună.

CANCAN.RO: Despre ce sumă este vorba?

Victor Vrînceanu: Exclus să comentez astfel de lucruri, vă rog să nu insistați. Revenind la suma înaintată de ea, am stat și m-am gândit mult, pentru că nu iau niciodată decizii sub impulsul momentului. Peste două zile i-am scris pe whatsapp că accept să îi dau suma pe care a cerut-o. Până la urmă banii sunt pentru fiica mea, Victoria. Și nu aș vrea vreodată ca Andreea să simtă că m-am opus sau am negociat cu ea. I-am dat cât a vrut. Din momentul despărțirii i-au intrat negreșit banii în cont lună de lună în ziua de 15, sau poate mai devreme.

”Nu am eu bani mulți, dar pentru Victoria nu am limite!”

CANCAN.RO: Te limitezi la această sumă de bani?

Victor Vrînceanu: Doamne, ferește! E vorba de copilul meu! Pentru Victoria nu am limite. Nu am eu bani mulți, dar atat cât am, dacă are nevoie fata mea, îi dau! I-am spus Andreei în nenumărate rânduri, atât verbal, cât și în scris, că poate apela la mine oricând. Recent i-am propus să ne vedem să vorbim despre turta Victoriei care va fi în decembrie, să ne organizăm. I-am spus că voi plăti eu tot.

CANCAN.RO: De ce să plătești tu tot? Normal e jumătate jumătate pentru că părinții au drepturi egale, dar și obligații egale.

Victor Vrînceanu: Nu stau să fac calcule contabile când vine vorba de copilul meu. În al doilea rând, eu sunt mai de modă veche și vreau să o menajez pe Andreea pe cât posibil atunci când vine vorba de copilul nostru.

CANCAN.RO: Cât de des o vezi pe fiica voastră?

Victor Vrînceanu: Săptămânal.

CANCAN.RO: Și e de ajuns?

Victor Vrînceanu: Nu. Deloc.

CANCAN:RO: Care mai e situația din punctul acesta de vedere?

Victor Vrînceanu: Eu am mai spus-o acum câteva luni că îmi doresc ca Victoria să petreacă timp cu ambii părinți în mod egal. 50-50. La acel moment, Andreea nu a fost de acord. După care a urmat o perioadă în care a acceptat. După care, din nou, s-a sucit.

”Nu vreau ca Victoria să fie bulversată!”

CANCAN.RO: Acum ce s-a schimbat?

Victor Vrînceanu: Eu sunt un tip organizat și îmi place să respect un program cu rigurozitate. Mai ales când vine vorba despre o fetiță de 10 luni care are nevoie de stabilitate. Motiv pentru care i-am propus Andreei să semnăm un draft de program la notariat. Ca să știm amândoi unde să ne uităm atunci când ne organizam programul. Să nu fie loc de discuții nedorite. Să fie totul civilizat.

CANCAN.RO: Nu se poate fără să fie scris?

Victor Vrînceanu: Voiam doar să avem un program clar stabilit astfel încât Victoria să nu fie bulversată, iar noi să ne putem organiza activitățile în funcție de copil. Eu am un loc de muncă cu program bine stabilit, ca orice alt om de rând din România. E nevoie de o programare.

CANCAN.RO: Și? Răspunsul Andreei care a fost?

Victor Vrînceanu: A trimis înapoi o variantă modificată total. De unde eram obișnuiți și înțeleși pentru împărțirea timpului petrecut cu Victoria în mod egal, acum mi-a spus că îmi oferă două weekend-uri pe lună și câteva ore de vizită în timpul săptămânii.

CANCAN.RO: Dar de ce această schimbare? Poate ai introdus ceva în propunerea ta care a deranjat-o.

Victor Vrînceanu: Nu pot să îmi dau seama. Cert este că i-am acceptat și varianta asta. O singură idee nu am acceptat să fie exclusă.

CANCAN.RO: Care anume?

Victor Vrînceanu: Am spus clar că nu sunt de acord sub nicio formă cu expunerea Victoriei pe rețelele sociale și în scopuri comerciale. Nu am să acceptat niciodată ca fiica mea de 10 luni să fie folosită în campanii de promovare de diverse produse. Păi, noi părinții ei, pentru ce muncim? Ca să o protejăm și să o ferim de astfel de lucruri. Așa mi se pare normal. Și mai e un aspect extrem de important.

”Nu voi accepta ca fiica mea să fie expusă pe rețelele sociale”

CANCAN.RO: Care este acela?

Victor Vrînceanu: Mi se pare un semn de respect față de Victoria să o lăsăm pe ea să aleagă dacă vrea o viață în lumina reflectoarelor. Nu să o forțăm noi din fragedă pruncie la un trai fără intimitate. Să aleagă micuța singură atunci când va putea să realizeze lucrurile acestea. În al doilea rând, pe internet navighează tot felul de ciudați și obsedați. Când mă gândesc că fata mea poate fi expusă la astfel de riscuri, îmi vine să înnebunesc efectiv!

CANCAN.RO: Andreea ce a spus legat de cerința ta?

Victor Vrînceanu: A spus că Victoria nu este vreun șef de clan mafiot sau ofițer de securitate ca să fie ferită de fotografii.

CANCAN.RO: Și cum a rămas? Ai acceptat până la urmă?

Victor Vrînceanu: Nu, sub nicio formă. Nu voi face sub nicio formă o astfel de concesie. Aici este vorba despre binele copilului meu! Sunt dispus să mă lupt cu oricine, oricât, oricând pentru fiica mea!

CANCAN.RO: Deci nu veți semna înțelegerea?

Victor Vrînceanu: Aștept de la ea de o lună sa revină cu un răspuns. Am acceptat tot ce a vrut. Atât financiar cât și să decidă ea programul fetiței noastre, Victoria. Pentru că până la urmă mama copilului trebuie să aibă întâietate. Dar sub nicio formă nu voi accepta ca fiica mea să fie expusă pe rețelele sociale și la evenimente mondene la o vârstă atât de fragedă! Sunt licențiat în Comunicare și Relații Publice, iar meseria mea este cea de ziarist. Deci înțeleg foarte, foarte bine mecanismele rețelelor sociale și pericolele la care suntem expuși cu toții, nu doar copiii. Aici chiar nu pot să las de la mine.

CANCAN.RO: Sunteți, cumva, ciudați tu și Andreea. Tu îi spui mereu fetiței Victoria, iar Andreea de vreo două luni îi spune numai Venice, deși înainte îi spunea și ea Victoria. Ce se întâmplă?

Victor Vrînceanu: Habar n-am. Asta trebuie să o întrebați pe ea. Numele copilului nostru în acte este Victoria-Venice Vrînceanu. Am observat și eu schimbarea asta, dar până la urmă care e problema? Acestea sunt cele două prenume ale copilului nostru.

CANCAN.RO: Familia cum o strigă pe micuță?

Victor Vrînceanu: Eu, părinții mei, părinții Andreei și fratele Andreei o strigăm cu toții Victoria. Așa ne-am obișnuit de când s-a născut.

