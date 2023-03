În primul interviu pe care l-a acordat după despărțirea de Andreea Antonescu, jurnalistul Victor Vrînceanu vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre motivele separării de cântăreață, dar și despre fiica lor și relația pe care o are în acest moment cu familia solistei. Mai mult, jurnalistul dezvăluie ce propunere i-a făcut brunetei legat de fetița pe care o au împreună!

Jurnalistul Victor Vrînceanu a preferat să rămână în umbră după ce Andreea Antonescu a anunțat pe Instagram că cei doi s-au despărțit. Nu a dat interviuri, nu a vorbit cu instituțiile media, nu a făcut postări în spațiul online. Recunoscut ca fiind extrem de discret cu viața privată, Victor a acceptat, totuși, să ofere un interviu site-ului nr. 1 din România. Singurele declarații ale lui de când nu mai formează un cuplu cu jumătatea brunetă a trupei Andre. Ce a avut de spus ziaristul vedeți în rândurile de mai jos, în singurul interviu acordat după separarea de Andreea. Vrînceanu dezvăluie că nu a știut că artista va anunța public despărțirea pe conturile de socializare, cum s-a produs despărțirea și explică și cum cele două familii au participat la alegerea numelor fetiței pe care cei doi o au, Victoria-Venice.

CANCAN.RO: Victor, cum ești după despărțirea de Andreea?

VICTOR: Sunt foarte bine, mă ocup în măsura în care îmi este acceptat ajutorul de creșterea fetiței noastre iubită, Victoria, dar și de proiectele personale pe care le am în derulare.

CANCAN.RO: Ne-a uimit pe toți postarea Andreei de pe Instagram, prin care anunța despărțirea de tine. Știai de postarea aceea? Și, până la urmă, cine s-a despărțit de cine? Ea de tine sau tu de ea?

VICTOR: Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte.

”I-am propus Andreei să împărțim timpul 50%-50% cu fetița, n-a vrut!”

CANCAN.RO: Ce nemulțumiri ați avut?

VICTOR: Nu am să intru în acest subiect, vă rog să nu insistați. Lucrurile acestea țin strict de mine și de Andreea.

CANCAN.RO: Ok, dar te-a deranjat că a postat fără să te anunțe?

VICTOR: Dacă așa a simțit ea să facă…Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime. Meseria mea de ziarist nu are legătură cu prezentarea vieții mele personale în spațiul public.

CANCAN.RO: Andreea a declarat că o iei pe micuță doar două weekend-uri pe lună. E suficientul timpul pe care îl petreci cu fiica ta?

VICTOR: Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat. Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea.

CANCAN.RO: Vă gândiți să angajați bone?

VICTOR: Pentru mine este ultima variantă pe care o iau în calcul. Părinții mei sunt efectiv îndrăgostiți de micuță și ne-au ajutat enorm până acum! Și ea de ei! Să o vedeți cum începe să râdă la Buni și la Bunul sau la Mio! E cu gura până la urechi! Din primul moment, atât părinții mei, cât și familia Andreei au fost sută la sută dedicați fetiței noastre. Iar micuța noastră îi adoră. Deci, pentru ce să aducem oameni străini?

”Eu și Andreea suntem niște norocoși că avem astfel de părinți!”

CANCAN.RO: Dar mama Andreei este în America, nu?

VICTOR: Da, dar este non stop conectată cu noi, se interesează zilnic de nepoțica ei. Și a venit special din America atunci când a născut Andreea. Deh, iubirea de mamă și de bunică bate și Oceanul! A fost o surpriză incredibilă! În primele săptămani de la naștere a fost o adevărată armată în jurul fetiței. Ambele familii roiau, efectiv, în jurul ei. Gândiți-vă doar că mama e psiholog, iar mama Andreei a fost învățătoare. Deci știu poate mai bine ca oricine cum să gestioneze relația cu un copil. De asta nu iau în calcul varianta unei bone. Ce bonă poate fi mai bună decât astfel de bunici? Eu și Andreea suntem niște norocoși că avem astfel de părinți. Sunt conștient de asta.

CANCAN.RO: Cum te înțelegi acum cu familia Andreei?

VICTOR: Foarte bine! Mama Andreei este o persoană cum rar mi-a fost dat să văd! Nu prea mai există oameni atât de responsabili, educați și cu atât de mult bun simț cum este doamna Mio.

CANCAN.RO: Dar cu fratele ei, Răzvan?

VICTOR: Suntem în relații foarte bune. Avem o pasiune comună, fotbalul. Deci, vă dați seama că am găsit imediat o cale de comunicare. Ne înțelegem foarte bine și îmi place că este extrem de atent și de interesat de nepoțica lui. Are o educație aleasă, se vede că provine dintr-o familie bună. Educație pe care am regăsit-o și la Andreea. Chiar glumeam cu el că trebuie să ne pregătim pentru momentul când se va face mare iubita noastră și vor veni băieți pe la ușă. Am zis că ieșim noi doi să vedem care e treaba. E scena aia din Bad Boys cu Will Smith și Martin Lawrence. Cam așa o să fiu și eu cu Răzvan (râde).

”Vă spun povestea reală a numelui fetiței noastre…”

CANCAN.RO: Pe fiica voastră o cheamă Victoria-Venice. Am văzut că Andreea a spus că numele l-a ales de la victoria ei din America Express. Pare puțin ciudat, toată lumea se gândea că i-ați pus numele tău.

VICTOR: (râde) O fi glumit și ea cu voi. Am să vă spun povestea reală a numelui fetiței noastre. Poveste știută de toată familia pentru că discuția despre nume a durat multă vreme și au fost implicate ambele familii. Micuța noastră iubită a fost dorită de amândoi, nu a fost o surpriză venirea ei pe lume. Noi am discutat despre nume încă dinainte să știm că este Andreea însărcinată. Din momentul în care ne-am hotărât că vrem să mergem pe acest drum, am început să vorbim despre asta. Știu că unii sunt superstițioși, dar noi nu am avut problema asta pentru că am avut un feeling bun de la început. Nici nu ne-am pus problema dacă vom putea sau nu să avem un copil. Am simțit amândoi că se va întâmpla. Revenind la povestea numelui…

Eu i-am propus Andreei în felul următor: dacă va fi băiat, să îl cheme Andrei-Victor. Dacă va fi fată, să o cheme Victoria-Andreea.

CANCAN.RO: Adică să ia numele voastre.

VICTOR: Exact! Încă de când eram copil am visat că primul meu născut să îmi poarte numele. Mai mult, m-am gândit să îi oferim copilului nostru câte un cadou de la fiecare părinte pe care să îl aibă toată viața – numele. Așa că am ales Victoria și a rămas că se mai gândește Andreea la numele pe care să i-l dăruiască ea.

CANCAN.RO: Andreei cum i s-a părut numele ales de tine?

VICTOR: A fost încântată, mi-a zis ca așa a chemat-o și pe o persoană dragă din familia ei, dar că numele Andreea nu îi place și că ar vrea să căutăm altul. I-a plăcut ideea să aibă aceleași inițiale, pentru că ea este AA, fiica ei cea mare, Sienna, este SS…iar numele meu complet este Victor-Vadim Vrînceanu, deci am trei V-uri. Andreea s-a gândit inițial să rămână doar Victoria Vrînceanu, dar ne-am decis până la urmă să îi punem și al doilea prenume, tot ceva care să înceapă cu V. Să fie ca tati, cu trei inițiale de V. Să vedeți discuții între mama, Andreea și mama ei. Stăteau și se tot gândeau care are muzicalitate, ce semnificație are, ce rezonanță și tot așa.

CANCAN.RO: I-a plăcut și ei, deci…

VICTOR: Da! Și uite așa au început căutarile, care chiar au fost simpatice. Cum spuneam, au fost implicați și părinții noștri, și fratele Andreei. Toți încercau variante. Ne consultam pe whatsapp, pe telefon. Eu i-am spus Andreei că o las pe ea să decidă aici pentru că așa i-am propus inițial. Să primească micuța câte un nume de la fiecare părinte.

CANCAN.RO: Deci Venice este numele ales de Andreea.

VICTOR: Da, eu tot încercam cu Valentina, Vera, Veronica, Andreea, nu și nu. A spus că i se pare special Venice. I-a venit din senin cumva și mi-a zis că s-a hotărât, gata! Și, uite așa, a rămas și acum e trecută și în certificatul de naștere, Victoria-Venice Vrînceanu. VVV!

