De ce a acceptat Andreea Antonescu, de fapt, provocarea America Express. Artista a dezvăluit adevăratul motiv

La doar o zi după Marea Finală America Express, Andreea Antonescu a dezvăluit care a fost motivul pentru a acceptat să participe la emisiune, alături de Andreea Bălan. Andrele au reușit să se situeze pe locul al doilea, marii câștigători fiind Cătălin Bordea și Nelu Cortea. După ce a fost difuzată înfrângerea, cântăreața le-a spus fanilor de ce a ales să semneze cu Antena 1.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan s-au reunit pentru a participa la America Express. Cele două cântărețe au parcurs mai bine de 7.000 de kilometri împreună și și-au petrecut împreună șapte săptămâni pe Drumul Aurului. Andrele au avut de trecut de o mulțime de misiuni, au luptat într-o competiție extrem de strânsă cu colegii, mai ales în Marea Finală, unde au fost doar la un pas distanță să-i învingă pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Andreea Antonescu, despre motivul pentru care a ales să meargă la America Express

Chiar dacă nici înălțimea, nici greutatea sa știau că nu o vor avantaja, artista a ales să demonstreze faptul că nu contează ce conformație fizică ai, ci cât de bine ești pregătit la nivel psihic. Artista a ales să se completeze cu Andreea Bălan pentru că amândouă au fost luptătoare încă de mici, când s-au izbit de o faimă nebănuită, ca urmare a succesului trupei Andre.

„Am acceptat să merg în America Express România pentru că mereu m-am bazat pe psihic, ambiție, inteligență, perseverență și agilitate, calități la care am lucrat de zeci de ani, dându-mi seama de-a lungul vieții că investițiile cele mai importante sunt în mine și în fetele mele. Chiar dacă nu a fost ușor, lucru pe care l-am bănuit din start, am făcut față cu brio probelor, am luptat cot la cot cu bărbați, am dovedit că dacă îți dorești un lucru, forța vine din interiorul tău și nu din kilogramele sau înălțimea pe care le ai”, a spus Andreea Antonescu pe rețelele de socializare.

Care este singură slăbiciune a Andreei Antonescu

Când a avut loc Marea Finală, cântăreața a retrăit toate momentele și a văzut, din comfortul casei, cât de puternică a putut, de fapt, să fie. Astfel, artista nu s-a mai temut de provocarea America Express și, mai mult de atât, și-a dat seama că singura sa slăbiciune sunt cele două fiice ale sale, Sienna și Bebelina.

Contează extrem de mult să pleci la drum în această experiență cu un partener care să te completeze, care să aibă plusuri unde tu ai minusuri și invers, iar eu cu Andreea Bălan fix așa am fost. Acum, de acasă, după ce am văzut la televizor și am retrăit fiecare clipă iar, pot spune că nimic nu-mi poate sta în cale sau doborî, singura slăbiciune fiind cele două minuni cărora le-am dat viață”