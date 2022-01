Motivul pentru care George Buhnici și-a implantat un microcip în mâna stângă: „Un doctor mi l-a injectat cu o seringă”

Implantarea unui microcip în piele a devenit, de câțiva ani, o chestiune luată în serios de mulți oameni din întreaga lume. Fie că este vorba despre stocarea unor date de natură personală sau „secretă”, există mulți adepți care și-au făcut un astfel de implant. George Buhnici a explicat care a fost motivul pentru care a ales să își implanteze un microcip în mâna stângă, dar și modul în care a fost băgat în piele.

Implantarea unui microcip în piele a început să fie luată în considerare de multe persoane, iar acest lucru ar putea deveni, peste mulți ani, o „modă”, lucru pe care străinii îl numesc un statement. Inițial, implanarea unui microcip, având orice natură informațională, a fost privită cu scepticism de mulți, rețelele de socializare vuind de teorii ale conspirației și alte opinii, fie că au fost din partea oamenilor de știință sau ale persoanelor care nu au o calificare în domeniul respectiv. Totuși, recent, în pandemia de coronavirus, o companie din Suedia a creat un astfel de dispozitiv care va putea fi scanat, pentru a arăta certificatul COVID. Chiar directorul general al companiei respective și-a implantat un microcip de mărimea unui bob de orez, în mână, motivând, în declarațiile pentru AFP, că dorește să fie ușor accesibil, oriunde ar merge. Iar, pentru cei care doresc un astfel de microcip, acesta ar costa în jur de 100 de euro, potrivit declarațiilor sale.

Motivul pentru care George Buhnici și-a implantat un microcip în mâna stângă

George Buhnici este primul român care a avut oportunitatea să își facă un implant cu microcip, în mâna stângă. Chiar pe site-ul său, buhnici.ro, bărbatul a mărturisit, detaliat, care a fost motivul pentru care a ales să facă acest lucru, ce schimbări s-au produs în viața sa, dar și modul în care a fost introdus microcipul în piele. Acesta și-a implantat microcipul în anul 2016.

”Da, sunt un cyborg pentru că mi-am implantat un cip în mână. S-a întâmplat acum vreo două luni în cadrul unui eveniment public, în fața a sute de oameni unde am fost invitat să fiu primul român care încearcă tehnologia. Un doctor mi l-a injectat cu o seringă cu acul cam gros și a durut câteva secunde. Apoi publicul a aplaudat și a pus întrebări despre tehnologie. Interesant. Mâna mea s-a umflat puțin așa cum era de așteptat și apoi și-a revenit iar acum am o capsulă de dimensiunea unui bob de grâu între două degete de la mână. Nu plănuiam să scriu ceva despre cip până când nu încep să îl folosesc mai serios pentru că e capabil de câteva lucruri utile”, a scris George Buhnici pe site-ul său.

George Buhnici a explicat cum a intrat în posesia microcipului și unde poate fi implantat

Microcipul este cât un bob de grâu și poate fi achiziționat de pe internet, însă există puțini furnizori specializați în așa ceva. Acesta poate fi implantat la un dermatolog, la un specialist în tatuaje sau chiar de o asistentă medicală.

”Spuneam că e de dimensiunea unui bob de grâu și îți poți cumpăra unul de pe internet. Nu fac reclamă acestei firme, dar există momentan puțini furnizori de implantabile. Acesta vine într-un plic și apoi îl poți implanta la un dermatolog, chirurg, o asistentă medicală sau chiar un specialist în tatuaje. Sau nu trebuie să o faci deloc. Nu câștigi și nu pierzi nimic.

Sună SF dar este în fapt doar un înlocuitor de cartelă magnetică de aproape orice fel. Este o capsulă de sticlă cu trei cipuri pe standarde diferite care pot înlocui cartele magnetice și cipuri NFC cum sunt cele de pe telefon sau din brelocurile pe care le folosești la interfon.

Am deja zeci de cipuri NFC la birou sub formă de stick-ere sau brelocuri care fac aproximativ același lucru dar acelea trebuie lipite pe ceva sau atârnate de cheile de care voiam oricum să scap. Un cip încapsulat în sticlă și implantat sub piele nu se pierde. Asta m-a interesat cel mai mult, pentru că eu îmi rătăcesc cheile și am prea multe parole la toate conturile online posibile.

Momentan am pe el cartea de vizită electronică. Telefoanele cu NFC îl citesc în 3 secunde și dau astfel informațiile mele partenerilor sau prietenilor în timp ce îi las “gură cască”. E un efect fain dar nu asta mă interesează cel mai mult. O să îl testez în curând cu yale și alte tipuri de încuietori pentru uși, calculator, eventual cu sistemul de legitimații de la muncă și parcarea plătită din centru unde acum folosesc cartele de plastic.

Ai început să prinzi ideea? Unii oameni își scriu declarații de dragoste și jurăminte pentru persoana iubită pentru că cipul suportă și câteva zeci de cuvinte în format text. Mai poate bloca și debloca telefonul mobil iar informația de pe el este criptată încât să nu poată fi furată. În viitor va putea înlocui cardul bancar, că și el are cip. Nu cred că e soluția perfectă dar e o soluție mai bună decât cheile actuale mult prea ușor de pierdut sau de copiat. Valabil și pentru bani/carduri”, continuă George Buhnici.

De asemenea, microcipul nu are GPS, Bluetooth, WiFi și nici baterie, ceea ce înseamnă că acesta nu emite și nici nu este detectat de la distanță de aparate inteligente sau de porți de scanare din aeroport. Însă, microcipul poate fi văzut la radiografie și poate fi pipăit, fiind sub piele. Durata de viață a unui astfel de microcip este de zece ani și este livrat în seringă sterilă. De asemenea, poate fi scos oricând de sub piele.

