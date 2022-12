Motivul pentru care Gheorghe Turda este copleșit de emoții, în această perioadă: „Stări inexplicabile”

Gheorghe Turda a făcut o serie de mărturisiri, în cadrul unui interviu, despre motivul pentru care se simte copleșit de emoții în perioada sărbătorilor de iarnă. Interpretul de muzică populară și-a deschis sufletul și a oferit o referință la copilăria lui.

În cadrul interviului televizat, Gheorghe Turda a povestit, cu emoție în glas, care este motivul pentru care este copleșit de emoții, atunci când vin sărbătorile de iarnă. A povestit și despre unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-a trăit.

„Sărbătoarea… de mic copil, când venea Ajunul Crăciunului, mă apucau niște stări. Și acum le retrăiesc. Stări inexplicabile câteodată. (n.r. mă emoționează) evlavia omenească, credința în Nașterea Domnului și această sărbătoare poate este unicat pe acest Pământ, După Înviere, este cea mai mare sărbătoare ortodoxă.

M-a impresionat foarte tare, pentru că, de un Crăciun, am fost în Israel, într-un turneu artistic cu Rapsodia, și am ajuns la Nazaret și la Mormântul Sfânt. Dar m-a impresionat foarte mult locul în care s-a născut, în iesle. Am trăit cu intensitate tot. E un loc foarte interesant unde bagi mâna chiar pe locul unde s-a născut Iisus Hristos. Este o altă trăire și simți că ești mai puternic, că ești ca un zeu pe acest pământ prin forța pe care ți-o dă Bunul Dumnezeu”, sunt cuvintele rostite de Gheorghe Turda.

Își dedică viața folclorului românesc

Gheorghe Turda și-a dedicat toată viața folclorului românesc. Interpretul de muzică populară povestea, în cadrul unei emisiuni online, faptul că și bunicul său a fost artist. Mai cu seamă, potrivit mărturisirilor sale, bunicul lui a fost „lăutar al satului”, pe vremea când Gheorghe Turda avea până în vârsta de 7 ani.

„Bunicul meu a luat un argat când aveam vreo 6-7 ani, era un fel de lăutar al satului la vremea aceea. L-a angajat toată vara, iar, pe la Rusalii, l-au luat în armată. Acela cânta cu vioara, iar bunicul ce era să ia de pe el, după ce i-a dat toată simbria?

A luat cetera lăutarului și a zis «Lasă că am și eu doi nepoți. Cine știe care se va face artist!» La 7 ani am găsit vioara în cămara bunicilor și am furat-o, iar după trei luni știam să îngân, autodidact, vreo 2-3 melodii.

Bunica m-a blestemat și a zis «Vai de mine! Neam de neamul nostru nu a avut țigan în neam! A venit Iuca Măriei și acum e pui de țigan!»

Am avut multe pățanii. M-au păcălit lăutarii din sat, că vioara nu cântă dacă nu o ungi cu slănină. Bineînțeles că am luat slănină și m-am dus la lăutarul din sat, iar tata s-a supărat și l-a blestemat pe acela.

Apoi mi-a degresat arcușurile de la vioară și mi-am revenit. Mi-a făcut toată această bucurie și plăcere să învăț autodidact la vioară… Am două viori ale mele la ora actuală”, a povestit Gheorghe Turda, pe canalul de Youtube al Ralucăi Diaconu.

Sursă foto: Facebook