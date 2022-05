Cum și-a descoperit Gheorghe Turda înclinația către muzică? „Bunica m-a blestemat și…”

Gheorghe Turda și-a dedicat întreaga viață folclorului românesc. Interpretul de muzică populară face parte dintre cei mai experimentați și mai apreciați artiști, alături de Tudor Gheorghe, Constantin Enceanu, Aurel Tămaș și mulți alții. Nu cu multă vreme în urmă, generalul Gheorghe Turda a povestit cum și-a descoperit talentul, dar și pasiunea pentru muzică, la doar 7 ani, în preajma bunicilor.

Dorința de cunoaștere nu s-a oprit însă aici. Artistul a urmat Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și a avut parte de o carieră de excepție, cu zeci de turnee în toată lumea. Întâmplarea din copilărie nu a uitat-o însă niciodată.

„M-au păcălit lăutarii din sat”

„Bunicul meu a luat un argat când aveam vreo 6-7 ani, era un fel de lăutar al satului la vremea aceea. L-a angajat toată vara, iar, pe la Rusalii, l-au luat în armată.

Acela cânta cu vioara, iar bunicul ce era să ia de pe el, după ce i-a dat toată simbria?

A luat cetera lăutarului și a zis «Lasă că am și eu doi nepoți. Cine știe care se va face artist!» La 7 ani am găsit vioara în cămara bunicilor și am furat-o, iar după trei luni știam să îngân, autodidact, vreo 2-3 melodii.

Bunica m-a blestemat și a zis «Vai de mine! Neam de neamul nostru nu a avut țigan în neam! A venit Iuca Măriei și acum e pui de țigan!»

Am avut multe pățanii. M-au păcălit lăutarii din sat, că vioara nu cântă dacă nu o ungi cu slănină. Bineînțeles că am luat slănină și m-am dus la lăutarul din sat, iar tata s-a supărat și l-a blestemat pe acela.

Apoi mi-a degresat arcușurile de la vioară și mi-am revenit. Mi-a făcut toată această bucurie și plăcere să învăț autodidact la vioară… Am două viori ale mele la ora actuală”, a povestit Gheorghe Turda, pe canalul de Youtube al Ralucăi Diaconu.