Gheorghe Turda, optimist că își va găsi, în viitor, o iubită. “Nu o să rămân de unul singur până mor”

Gheorghe Turda nu este implicat, în clipa de față, în nicio legătură amoroasă, dar nu disperă. Rămâne optimist și este sigur că, într-un final, va răsări soarele și pe strada lui. Până când își va găsi o parteneră, preferă să se concentreze asupra carierei.

Gheorghe Turda și-a pierdut soția, pe Elisebeta, fostă balerină a ansamblului Rapsodia, în anul 2009, femeia fiind răpusă de leucemie. Cu toate că a mai fost implicat în povești de dragoste de atunci, artistul nu s-a mai căsătorit. Nu și-a pierdut, însă, speranța că, în cele din urmă, va găsi o doamnă care să-l merite.

În cadrul unui interviu, Gheorghe Turda a mărturisit că este disperat să-și găsească o nouă iubită, chiar dacă singurătatea ucide. Este dispus să-și refacă viața, dar așteaptă momentul potrivit, nu vrea să se grăbească. Este, însă, sigur că nu va muri fără o femeie lângă el.

“Sunt în standby, când e sa vină, o sa vină. Singurătatea ucide, iar eu nu o sa rămân de unul singur până mor. O dată și o dată o să vină cineva și în viata mea. Mai este timp, eu oricum mă descurc singur în orice, dar nu e vorba de trebuie sau de ajutor, este legat de suflet”, a declarat Gheorghe Turda, la un post de televiziune.

Gheorghe Turda, în scandal cu fosta iubită, Nicoleta Voicu

Povestea de iubire dintre Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu a fost extrem de mediatizată, din cauza numeroaselor scandaluri dintre cei doi. După o relaţie cu multe certuri şi împăcări, artiștii au luat decizia să se despartă definitiv. Conflictul s-a mutat, ulterior, în presă.

“Dincolo de camerele de filmat este o altă persoană. În momentul ăla este diferit. Dincolo de aspectul pe care îl vede publicul este un om insistent, un om agasant, un om care folosește șantajul emoțional. I-am căzut în plasă pentru că a folosit fotografii cu nepoții lui, iar eu am avut o relație aparte cu ei. Am încercat și o împăcare, o mediere între două suflete rătăcite. Sau poate că el și-a dorit un alt fel de relație. O relație care pe mine nu mă definește. Adică una ascunsă. Nu sunt genul de femeie din casa căreia să intri seara și să ieși dimineața. Efectiv, am sentimentul că nu pot să scap de el”, mărturisea, la un moment dat, Nicoleta Voicu.

