Securea războiului nu a fost îngropată! Constantin Enceanu și Gheorghe Turda și-au aruncat din nou vorbe grele. Scandalul dintre cei doi nu pare să se sfârșească prea curând.

Conflictul a început în urmă cu aproximativ o lună. Cei doi interpreți de muzică populară au fost chemați să cânte la un eveniment. Acolo au început să se certe din cauza repertoriului. După spectacolul susţinut de Gheorghe Turda, Constantin Enceanu ar fi răbufnit și a început să urle la colegul lui.

Scandalul a luat amploare după ce Gheorghe Turda s-a enervat, la rândul său, și a aruncat cu un pahar cu apă spre Constantin Enceanu. Iar de atunci, cei doi artiști fac acuzații dure și își aruncă vorbe grele unul altuia. (CITEȘTE ȘI: PROBLEME ÎN FAMILIA LUI CONSTANTIN ENCEANU! MOTIVUL PENTRU CARE ARTISTUL S-A GÂNDIT SĂ DIVORȚEZE. „N-AM SĂ O IERT TOATĂ VIAȚA PENTRU ASTA”)

Nu mai există cale de împăcare

După ce Gheorghe Turda a afirmat despre rivalul său că are o situația financiară deloc bună și că ar fi dat faliment cu localul său din Filiași, Constantin Enceanu a răbufnit și i-a dat o replică dură colegului său de breaslă.

”Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă, ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei pe zi. E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați.

Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc”, a declarat Constantin Enceanu pentru impact.ro.

Pe de altă parte, Gheorghe Turda afirmă că de fapt scandalul dintre cei doi nu a început în urmă cu o lună, ci cu ani în urmă. De asemenea, nu mai există cale de împăcare între artiști. (VEZI ȘI: GHEORGHE TURDA SARE ÎN APĂRAREA SOFIEI VICOVEANCA, DUPĂ IEȘIREA EI NERVOASĂ DE LA UN CONCERT: ”BINE LE-A FĂCUT!”)

”Nu mulți știu, dar cam de multă vreme Constantin Enceanu era invidios pe prezența mea, pe gradele mele, pe repertoriul meu, pe cariera mea. El s-a născut ca artist datorită lui Tudor Gheorghe. I-am reamintit asta cândva și nu i-a convenit. A început de atunci să se comporte urât, să mă vorbească de rău.

Niciodată nu m-a invitat la restaurantul lui, să cânt, oricum nu mergeam. Am aflat însă, de la niște cunoștințe comune, că ar fi dat faliment.(…) Nu am mai vorbit cu el, de atunci. Este un răzvrătit, un needucat, după părerea mea, îi cam lipsesc cei șapte ani de acasă”, a declarat și Gheorghe Turda.