Motivul pentru care Iulia Vântur nu l-a însoțit pe Salman Khan la petrecerea de nuntă a miliardarului Ambani din India

Iulia Vântur (43 de ani) nu a fost prezentă la petrecerea de nuntă organizată de miliardarul Mukesh Ambani pentru fiul său. În acest sens, Salman Khan (58 de ani) s-a prezentat singur la super-party-ul anului, în timp ce românca a revenit în țara de origine, pentru a-și vizita familia și prietenii. Având în vedere această ocazie, vedeta a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre revenirea temporară în România și despre nunta secolului.

Iulia Vântur a revenit, temporar, în România, aspect despre care a vorbit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Vedeta în vârstă de 43 de ani a mărturisit, printre altele, motivul pentru care nu a fost alături de Salman Khan la petrecerea de nuntă a fiului miliardarului Ambani, super-party-ul despre care CANCAN.RO a oferit detalii AICI! Nu doar Salman Khan a fost invitat la această petrecere, ci și alte nume cunoscute la nivel mondial.

Printre invitați s-au numărat Bill Gates, Mark Zuckerberg și Ivanka Trump. De altfel, petrecerea întinsă pe trei zile a avut un dress code, iar evenimentul a fost acaparat de un decorat spectaculos și zeci de mii de invitați. Cap de afiș a fost Rihanna, celebra artistă care a și transmis un mesaj emoționant, imediat ce a urmat pe scenă.

În timp ce Salman Khan s-a aflat la petrecerea respectivă, Iulia Vântur a ales să vină în România, după ce a susținut un show în Dubai. În cadrul emisiunii de la Pro TV, moderată de Cătălin Măruță, vedeta a mărturisit că nunta fiului miliardarului Ambani va avea loc peste câteva luni. Acum a fost doar un „preambul” la ceea ce va urma. Nunta propriu-zisă va avea loc în luna iulie. De altfel, a explicat că nu doar familia Ambani este „flancată”, constant, de pază. Ci și actorul Salman Khan are nevoie de protecție, atunci când se află în public.

Vedeta a revenit în România pentru câteva zile. Iulia Vântur s-a încărcat cu energie pozitivă, după ce și-a vizitat familia. Mâine, însă, se va întoarce în India.

„Noi suntem foarte bine. Plec mâine înapoi. (…) Am văzut-o pe mama. L-am văzut pe tata. M-am încărcat cu energie. Am avut show la Dubai și dacă tot am fost mai aproape, am zis să vin. Eu plănuiam să-i chem pe ai mei acolo, doar că până la urmă n-au mai putut, cățelușul meu e foarte bătrân și au zis să mai stea acasă. Vin cam la trei-patru luni”, a mai spus vedeta.