Motivul pentru care Mona și Cristian Jitaru de la ”Puterea Dragostei” s-au despărțit! Ce s-a întâmplat între cei doi

Când toți credeau că vor face pasul cel mare… s-au despărțit! Mona Stoian și Cristian Jitaru, doi foști concurenți ai emisiunii ”Puterea Dragostei„ de la Kanal D, s-au separat după zece luni de relație.

Între Mona Stoian și Cristian Jitaru au mai existat momente când au stat separați, deși spuneau că nu își pot petrece viețile unul fără celălalt. O altă separare s-a produs tot anul acesta, recent, în luna august. Însă, la scurt timp, Mona și Cristian au decis să își mai dea o șansă și s-au împăcat. Apoi, aceștia au plecat în vacanță.

Au format o relație timp de zece luni, însă, de data aceasta, Mona Stoian și Cristian Jitaru au decis să se despartă. Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a povestit care a fost, de fapt, motivul separării. Discuțiile în contradictoriu au apărut în relația lor de cuplu în momentul în care Mona Stoian i-a dat numărul ei de telefon unui băiat alături de care se afla la filmarea unui nou videoclip. Gestul ei l-a făcut gelos pe Cristian Jitaru și apoi reproșurile au curs. Iar, mai apoi, au avut și o altă discuție referitoare la sentimentele lor.

Motivul pentru care Mona și Cristian Jitaru de la ”Puterea Dragostei” s-au despărțit

”Am realizat că lucrurile nu mai funcționează între noi sau noi nu mai funcționăm, am realizat că lucrurile nu mai sunt atât de wow. A urmat două zile în care nu am vorbit absolut deloc, i-am dat un mesaj în care i-am zis că dacă eu nu-ți scriu, tu nu mă cauți. El m-a sunat am ieșit la poartă, mi-a zis că are un tablou pentru mine, i-am zis ulterior că trebuie să vorbim că nu mai funcționam ca la început, că lucrurile nu mai sunt așa, niciodată nu i-am spus că nu-l mai iubesc, de aici a pornit toată chestia, i-am mai dat un mesaj acum câteva zile în care i-am zis că mi-e dor de el, dar el mi-a răspuns cu altceva, mi-a trimis un screen dintr-o conversație cu altcineva, iar de atunci n-am mai vorbit”, a spus Mona la Antena Stars.

Sursă foto: capturi video Youtube