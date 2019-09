Motivul pentru care Rona Hartner a anulat nunta din România

Rona Hartner (46 ani) trece prin momente dificișe, după ce a aflat că suferă de o boală gravă și a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Chiar dacă boala nu a dispărut complet, actrița vrea să continue cu planurile de nuntă cu Herve Camilleri, dar nu va mai avea loc în România, ci doar în Franța, pe data de 5 octombrie,

A luat această decizie, deoarece face în continuare chimioterapie și speră ca în ziua nunții să aibă o stare mai bună. „Voiam să fac în România o nuntă ortodoxă, iar soţul meu este totuşi catolic. Nu putem să facem şi nuntă ortodoxă şi nuntă catolică. Am avut o luptă interioară în care a trebuit să aleg. Nu putem să fim şi la nunta catolică şi la nunta ortodoxă.

O să fac în Franţa o nuntă calumea, 150 de invitaţi. O maramureşeancă vine din Londra să-mi facă tort, o rochie maramureşeancă, vinul, prietenii mei aproape, o să fie vreo 150 de oameni. Meniul va fi şi franţuzesc şi românesc. Aduc din România patru bucătărese, specialiste în sărmăluţe… Am o fanfară care vine de la Marseille. Facem nunta pe 5 octombrie!”, a mărturisit Rona Hartner la „Răi Da Buni”.

„Am fost foarte dezamagită. Familia mea din Canada vine, dar cei din România nu vin. Am fost foarte dezamăgită pentru că prietenii mei din România sunt ocupaţi în acest weekend… Am preferat să rămân la o singură nuntă şi la cea religioasă o să-i strâng pe toţi. Ei nu pot de data asta… Noi am decis acum o lună că ne căsătorim… N-a putut lumea din România să se organizeze, dar culmea, din Canada vine toată familia!”, a mai spus Rona Hartner.

„Înot în fiecare zi o jumătate de oră… în Mediterană! Ultima şedinţă de chimioterapie o am cu 10 zile înainte de nuntă. Pe 25 septembrie am chimioterapie şi pe 5 octombrie mă căsătoresc”, a încheiat Rona Hartner.