Motivul pentru care Roxana „Prințesa Ardealului” a plecat definitiv din România: ”E greu de crezut, toată lumea ne întreabă”

Roxana „Prințesa Ardealului” (32 de ani) a luat o decizie surprinzătoare. Fosta parteneră a lui Florin Rusu s-a hotărât să se mute definitiv din România. Deși s-au separat în urmă cu doi ani, cântăreața a decis ca fiul ei să fie alături de artist, în Spania.

În urmă cu mai bine de doi ani, Roxana „Prințesa Ardealului” și Florin Rusu s-au despărțit. La scurt timp după ce artista a devenit mămică, relația celor doi s-a destrămat. Deși au existat „ape tulburi” între cei doi, în perioada respectivă, Florin Rusu a fost alături de cel mic. Acum, însă, după ce tânărul s-a mutat în Peninsula Iberică, și Roxana „Prințesa Ardealului” a luat decizia de a se muta din România, pentru ca băiețelul lor să fie mai aproape de figura paternă.

Motivul pentru care Roxana „Prințesa Ardealului” a părăsit țara

Chiar dacă între artistă și Florin Rusu nu a mers totul bine la început, aceasta este decisă ca relația dintre părinte și copil să fie strânsă. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” deține o afacere în Spania, business în care a investit în jur de 40.000 de euro.

”Probabil totul e cum vrea Dumnezeu, pentru că inițial nu m-am gândit să mă mut în Spania, a fost ceva instant. E foarte bine, am început o afacere aici, cântatul merge, și în legătură cu tatăl copilului, suntem prieteni în continuare, deși lumea nu crede, dar așa este. Stăm în case diferite. El a avut inițiativa și el s-a mutat, și apoi și noi, pentru a fi aproape de el. El are un rol foarte important, noi nu trăim doar din cântat. Am vrut să îi ofer un viitor copilului meu. Dacă ai un copil, mereu te gândești mai mult la el decât la propria persoană”, a spus Roxana.

Decizia pe care a luat artista a fost legată chiar de fiul ei și a lui Florin Rusu. Roxana „Prințesa Ardealului” a mărturisit, pentru Antena Stars, faptul că plecarea din țară va fi benefică pentru băiețelul lor.

„Da, e greu de crezut, toată lumea ne întreabă. Deoarece copilul este cel mai important în viața unui părinte, și familia mea este pe primul plan, orice mamă își iubește copilul și își dorește tot ce e mai bun pentru copilul ei. Eu sunt puțin mai rea, când se greșește, nu iert. Dacă o să ne împăcăm vreodată o să spun, dar momentan e bine așa, ca prieteni. Am pretendenți mulți, și am încercat, dar sunt bine”, a mărturisit ea.

Roxana „Prințesa Ardealului” și tatăl copilului ei s-au despărțit la scurt timp după venirea pe lume a băiețelului lor

Deși venirea pe lume a primului lor copil ar fi trebuit să-i unească, se pare că fericirea zâmbetului noului venit nu a fost îndeajuns, căci trecutul, poate, a venit la înaintare, iar dacă pe sfoară este un nod, el rămâne. Roxana ”Prințesa Ardealului” și Florin Rusu, fost concurent de la „Puterea dragostei”, au format un cuplu înainte ca el să intre în show și s-au împăcat după ieșirea lui din casa „Puterea Dragostei” atunci când a aflat că artista este însărcinată. La zece zile după ce artista a născut, cei doi s-au separat.

Sursă foto: Captură video Youtube, Instagram