Motivul pentru care Simona Gherghe a demisionat de la emisiunea pe care o făcea de aproape un deceniu la Antena 1

Momentul în care Simona Gherghe a renunțat la emisiunea Acces Direct a luat prin surprindere o țară întreagă. La vremea respectivă, proiectul se bucura de un succes răsunător pe micile ecrane, iar telespectatorii nu își imaginau că altcineva ar putea fi la „comandă”. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, vedeta de la Antena 1 a intrat într-un con de umbră aproape un an. S-a bucurat de o perioadă de liniște, iar când fanii ei se așteptau mai puțin, prezentatoarea i-a anunțat că se va întoarce pe micile ecrane, de această dată la cârma unui nou proiect, Mireasa. Au existat tot felul de zvonuri cu privire la motivul plecării sale, însă, pentru a nu mai lăsa loc de interpretări, blondina a explicat în cadrul unui interviu cum au stat, de fapt, lucrurile.

După 9 ani de Acces Direct, Simona Gherghe a ales să facă o pauză și să se bucure de timpul petrecut cu familia. În momentul în care a luat această decizie, vedeta era însărcinată, însă nu acesta ar fi fost, de fapt, principalul motiv pentru care și-a dorit să se retragă.

Jurnalista a mărturisit că, deși aștepta un copil, acesta a fost un pretext pentru a putea să plece din emisiunea care a consacrat-o. Adevăratul motiv era acela că se simțea foarte obosită, fiindcă formatul presupunea multă muncă.

”Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc.”, preciza Simona Gherghe pentru Ok! Magazine.

Mirela Vaida a înlocuit-o pe Simona Gherghe la Acces direct

Producătorii au înțeles-o pe Simona Gherghe și i-au găsit rapid o înlocuitoare. De atunci, Mirela Vaida este cea pe care telespectatorii o văd în fiecare ediție a emisiunii.

„Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o. Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a mai spus Simona Gherghe.