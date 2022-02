Motivul pentru care Sore Mihalache nu s-a căsătorit cu tatăl fetiței sale: ”Ne-am convins amândoi că ne e mai bine așa”

De nouă ani, Sore Mihalache trăiește o poveste de dragoste cu Mircea Julean. Cei doi au împreună o fetiță, iar avocatul a cerut-o în căsătorie pe Sore. Doar că, până în momentul de față… nu au ajuns în fața altarului.

Încă de la prima întâlnire, Sore a simțit că are o legătură specială cu tatăl fetiței sale. Are, însă, un singur regret: că nu și-a cunoscut sufletul pereche mai devreme. Artista și Mircea Julean, avocat de profesie, sunt împreună de nouă ani.

La începutul lui 2017, Sore a fost cerută în căsătorie și răspunsul a fost afirmativ. Totuși, până acum, cei doi nu au ajuns în fața altarului și se pare că nici nu au de gând să o facă prea curând. Recent, cântăreața a vorbit despre motivul pentru care a luat această decizie.

”Da, am fost cerută în căsătorie, însă nunta, ca eveniment, nu a fost pe lista noastră de priorități și dintr-o comoditate. Nici eu, nici el nu suntem fanii evenimentului în sine, care este un factor de stres imens pentru miri și ar presupune un număr foarte mare de invitați pe care i-am avut deja la botez, am văzut ce înseamnă asta și cred că atunci ne-am convins amândoi că ne e bine așa cum suntem. Sinceră să fiu, nici nu am fost genul de fetiță care să își imagineze ziua nunții, nu prea îmi pot explica de ce, probabil de aceea nici nu sufăr pentru că n-am fost mireasă, încă”, a declarat Sore pentru VIVA!

Sore: ”Tind să cred că el e mai rațional”

Cei doi s-au cunoscut datorită Alinei Eremia. Artista este cea care le-a făcut cunoștință, iar de atunci sunt de nedespărțit. Sore a făcut dezvăluiri și despre tatăl fetiței sale. Se pare că Mircea Julean este partea rațională din relația lor, iar ea este latura romantică.

”Tind să cred că el e mai rațional, eu sunt mai mult latura sensibilă, romanțată și, câteodată, e chiar benefic să îi ascult părerile în legătură cu latura me profesională, tocmai pentru că nu e deloc familiară pentru el și îmi spune lucruri pe care eu nu le văd. Nu știu cum sunt relațiile între persoane cu profesii de același gen, dar sunt convinsă că fiecare relație are plusurile și minusurile ei, compatibilitatea umană este cea mai importantă, cred eu”, a mai spus artista.