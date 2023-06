Tudor Petruț, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit ce s-a ascuns în spatele alegerii de a părăsi România, în plin succes din punct de vedere profesional. Pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre actor și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În anul 1989, Tudor Petruț, cel care l-a interpretat pe Șerban în Liceenii, avea să-și întâlnească prima iubire: o tânără născută și crescută în America, dar de origine română. Cu toate că în acea perioadă actorul cunoscuse celebritatea, acesta a ales să părăsească țara noastră și să se stabilească peste Ocean, factorul de decizie fiind sarcina partenerei.

(NU RATA: Actorul Tudor Petruț, cunoscut pentru rolul lui Șerban din Liceenii, este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Dulceața senzațională a venit la Universitatea din București și am cunoscut-o”

Adrian Artene: Ai avut vreun dialog, după premiera filmului Liceeni, cu mama ta? Ți-a mărturisit atunci cât de mândră este de tine sau dimpotrivă, pentru ea erai doar un fiu și nu erai vedeta de pe pânza cinematografelor din România?!

Tudor Petruț: Deci Petruții sunt Moldoveni. Mama mea, născută Postescu, este din Sebeș, Alba. Ardeleancă. Și-mi aduc aminte foarte bine ce mi-a spus mama, în mod special, pentru că tata era un simpatic și un tolerant, ca unchiul meu: „Tu să-ți vezi de treaba ta și să termini facultatea. Să lași prostiile astea cu filmele”.

Adrian Artene: Liceeni – 1986, 1989 – cunoști prima iubire a vieții tale, 1990 – o însoțești în America. Erai celebru. Trăiai din acea celebritate, trăiai scăldat în acea celebritate. De ce ai renunțat la România?

Tudor Petruț: Pentru că am avut șansa să devin tată. Un moment absolut extraordinar și băiatul meu cel mare s-a născut în America, după care mama lui l-a adus în România ca bebeluș, am terminat amândoi facultatea în 1990 și am realizat că sentimental, emoțional și, chiar pragmatic, ea nu ar fi vrut să stea în România.

Adrian Artene: Avea origini românești?

Tudor Petruț: Da.

Adrian Artene: Origini românești prin tatăl ei care fusese membru în garda regală, din ce am citit, și emigrase în America după Al Doilea Război Mondial.

Tudor Petruț: Da. În drum s-a căsătorit cu o nemțoaică foarte simpatică și amândoi au construit o familie senzațională. Patru copii, toți patru au vorbit româna și germana de mici, trei dintre ei au făcut facultatea în România, printre care și fosta mea soție, așa am întâlnit-o, evident, și, mai mult, ei fiind foarte apropiați de cultura română și, pentru că fostul meu socru voia să ajute copiii să aibă relații cu români, din România, unchiul meu, Emanuel Petruț, a fost într-o vizită în Los Angeles și, printr-un complex de împrejurări, a stat o săptămână la ei. Când a revenit, mi-a povestit toată istoria și mi-a și spus așa, mai în zeflemea: „Păcat că n-o s-o cunoști pe aia mică pentru că este de o dulceață senzațională”. Ei bine, dulceața senzațională a venit la Universitatea din București și am cunoscut-o.

(VEZI ȘI: Poveștile necenzurate despre Mihai Eminescu, la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.