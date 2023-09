Motivul pentru care turiștii din Tadjikistan au deteriorat monumentele de la Sarmizegetusa. „Promitem că nu mai facem”

Zilele acestea, trei bărbați din Tadjikistan, o țară din Asia Centrală, turiști în România, au deteriorat monumentele de la Sarmizegetusa, aflate în patrimoniul UNESCO. Și-au cerut scuze, dar tot s-au ales cu dosar penal.

În apărarea lor, cei trei au spus:

„Aici era deja scris. Nu noi am scris. Era demult. Aici era o piatră. Dacă dai cu mâna, dispare”.

La o asemenea replică, ce ar mai putea spune și autoritățile? Într-adevăr, și-au cerut iertare, dar au avut, totuși, o justificare pentru faptele lor. Unul dintre ei, pe nume Sadriddin, a spus:

„Îmi pare foarte rău că am scris! Nu m-am gândit că nu am voie. Am vrut doar să scriem numele ţării noastre”

De ce au vandalizat monumentele de la Sarmizegetusa

În primul rând, știau doar limba rusă. În al doilea rând, au văzut și alți turiști, români, care făceau același gest. Dată fiind situația, au crezut că este un obicei local și s-au gândit să scrie numele țării lor: Tadjikistan. Paznicii ar fi încercat să-i oprească, dar cum să se înțeleagă cu ei, dacă nu aveau o limbă în care să poată comunica?

„Am venit aici ca turişti. Nu am văzut nicăieri scris că nu avem voie să ne inscripţionăm numele pe pietre. Ne-am luat după ce am văzut că au făcut şi alţii aici”, spune Karomatulo, unul dintre ei.

S-au ales cu dosare penale

Pentru fapta lor, cei trei turiști din Tadjikistan s-au ales cu dosare penale pentru distrugerea patrimoniului cultural. Mai mult decât atât, ar putea sta până la cinci ani în spatele gratiilor, pentru gestul lor. Oricare ar urma să fie sentința lor, un lucru este clar: administratorii de la Sarmizegetusa.

„Ne place foarte mult în România. Oamenii s-au purtat foarte bine cu noi, din toate punctele de vedere. Promitem că nu vom mai face niciodată ceea ce am făcut”, a spus Jahonghir, unul dintre ei.

Așadar, chiar dacă s-au ales cu dosare penale, tot sunt fericiți că au ajuns în România și sunt recunoscători pentru tot, potrivit Antena 3.

