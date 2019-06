Motivul pentru care Valentina Pelinel NU a dat niciodată BAC-ul

Cine are carte… are parte. Acest proverb nu se aplică și în cazul frumoasei Valentina Pelinel. Deși blondina are o viață la care multe femei visează, vedeta nu a dat niciodată examenul de bacalaureat.

Valentina Pelinel s-a făcut remarcată în modă şi, deşi a învăţat bine atunci când era în liceu, a renunţat la studii pentru cariera sa. Frumoasa blondină nu a mai apucat să termine liceul nici până acum, la 38 de ani, însă acest aspect nu a reprezentat pentru aceasta niciodată o problemă.

”În şcoală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc şi chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu şi-a permis să facă meditaţii. Am plecat din ţară pentru că muream de foame şi nu-mi pare rău că am făcut-o. Aşa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul şi mi-o asum”, a declarat Pelinel, potrivit 3dots.ro.

“Nu m-am mai gândit când îmi voi da Bac-ul. Multe persoane au urmat şcoli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, ştiu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, a mai spus Valentina.