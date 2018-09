Mulțescu, debut cu dreptul pe banca Astrei: „Sunt bucuros, dar îngrijorat!”

Gigi Mulțescu a debutat cu dreptul pe banca formației Astra Giurgiu câștigând cu 2-1 pe terenul lui Dinamo, formația sa de suflet.

La finalul meciului, Mulțescu a spus că a vorbit mult cu Alibec, iar acest lucru i-a dat încredere, fostul atacant al FCSB înscriind un gol și fiind coautor la cel de-al doilea marcat de echipa sa.

„Sunt bucuros, dar îngrijorat. Pentru că am vrut să închidem jocul și nu am reușit. Am băgat un mijlocaș defensiv, dar tocmai acolo am fost mai slabi. Puteam să închidem meciul mult mai devreme, astfel că era frustrant dacă ne egalau. E adevărat, prima repriză le-a aparținut lor, au avut ocazii, au controlat partida. Dar după pauză noi am fost la cârma jocului, am înscris de două ori și am mai avut ocazii. Am vorbit și la conferință, nu i-am făcut nimic special lui Alibec. Eu simțeam că el își dorește mult să demonstreze, e meritul lui 100% pentru evoluția din acest meci. Eu nu am făcut decât să îl bag titular”, a declarat Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Astra Giurgiu a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-0), într-un meci din etapa a VIII-a a Ligii 1. Trupa lui Gheorghe Mulțescu s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (13) şi Romario Moise (66). Golul de onoare al lui Dinamo a fost reuşit de elveţianul Danijel Subotic (88), la meciul său de debut, din centrarea lui Dan Nistor.

După victoria cu 2-1 obținută în Ștefan cel Mare cu Dinamo, Astra rămâne singura echipă neînvinsă din actualul campionat și cu 14 puncte este pe loul 2 în Liga I. De partea cealaltă Dinamo a pierdut primul meci acasă în acest sezon, după trei victorii consecutive. „Câinii” se află pe locul 8 cu 10 puncte și au cea mai slabă defensivă, cu 16 goluri primite.