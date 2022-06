Muntenegru, fără secrete pentru Iordănscu jr. : „Este o echipă care are mijloace şi posibilităţi!”

Selecționerul Edward Iordănescu își va face debutul oficial pe banca primei reprezentative sâmbătă în deplasare cu Muntenegru, partida contând pentru Liga Națiunilor.

Iordănescu jr susţine că rezultatele Muntenegrului cu Olanda şi Turcia, ambele încheiate cu scorul de 2-2, din preliminariile Cupei Mondiale l-au pus în gardă, însă a precizat că știe foarte bine ce are de făcut pentru a se întoarce cu un rezultat pozitiv din aceeastă deplasare.

„Am analizat echipa Muntenegrului la ultima campanie, dar nu numai, pentru a vedea dacă sunt schimbări majore. Iar concluzia este că Muntenegru este o echipă care are mijloace şi posibilităţi, are jucători care joacă la un nivel bun şi foarte bun. Am văzut nişte rezultate ale lor care ne pun în gardă, mă refer la meciul cu Olanda, în care au fost conduşi cu 2-0 şi au revenit şi au făcut 2-2. Acelaşi lucru s-a întâmplat în Turcia, au obţinut un 2-2 după ce au revenit de la 2-0. Aşa că ne aşteptăm la un joc dificil cu un adversar motivat. Noi trebuie să ne construim identitatea noastră, să ne impunem strategia noastră, chiar dacă vom avea în faţă o echipă motivată. Şi cu una sau două absenţe, Muntenegru are un lot de jucători care pot aduce plus valoare. La rândul nostru, cei la care vom apela trebuie să dea totul 94-95 de minute sau cât este nevoie pentru un rezultat pozitiv”, a declarat Iordănescu jr.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Gradski din Podgorica, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.

Acesta este primul joc dintr-o serie de patru partide pe care prima reprezentativă le va susține, celelalte trei fiind cu Bosnia-Herţegovina (7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje – Zenica), cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).