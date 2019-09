Munti de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut. A slăbit 100 de kilograme

Munti, câștigătorul de la “Chefi la cuțite” 2019, a ajuns să fie de nerecunoscut! Fostul concurent al show-ului culinar de la Antena 1 a reușit să slăbească aproape 100 de kilograme după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

pe numele din buletin Mihai Munteanu,

Munti de la “Chefi la cuțite” a slăbit 100 de kilograme

După operația delicată suferită, chef Munti și-a schimbat total stilul de viață și el reușește să își surprindă fanii de la o apariție publică la alta. De exemplu, poza de mai jos a fost realizată în urmă cu cinci zile, când a fost invitat în platoul emisiunii “Agenția VIP”, unde a povestit despre viața lui de după ce a obținut premiul de 30.000 de euro la “Chefi la cuțite” și planurile sale. Vă reamintim că el i-a șocat pe mulți când a anunțat că va împărți câștigul uriaș cu echipa sa.

“Era normal la un moment dat să fac chestia asta, mai ales că am avut-o şi pe logodnica mea aproape. Ea şi-a făcut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai dă jos şi acum. Are o mică problemă cu ronţăitul. Ea m-a îndemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am făcut chestia asta. Mi-a fost frică. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap. (…). Nu înţeleg lumea care-şi face operaţie şi se apucă să bage… eu mă văd pe mine acum. Nu mai pot. 20 de zile după operaţie ai dietă. Nu ai cum să bagi în tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzaţie de foame. (…) Doctorul mi-a zis că trebuie să ajung la 85 de kilograme”, a mărturisit chef Munti în urmă cu ceva timp într-un interviu oferit la Antena 1.