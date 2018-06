A murit Alexe Bardan! Marele antrenor român de tenis s-a stins în cursul zilei de vineri

Alexe Bardan, fost vicepreședinte al Federației Române de Tenis și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, a decedat înn cursul zilei de vineri, 29 iunie, la vârsta de 82 de ani.

Alexe Bardan a avut o carieră de succes în tenis. A jucat două meciuri sub culorile României în Cupa Davis, debutând în 1963, într-un meci împotriva Elveției. Colegul lui din acea echipă a fost Ion Țiriac. Al doilea meci sub tricolor a fost împotriva Africii de Sud, în același an. Locul lui a fost luat în anii ce au urmat de Ilie Năstase, cel care urma să devină cel mai mare tenismen român din istorie.

Alexe a fost antrenor şi a pus umărul la realizarea unor circuite de tenis pentru juniorii români, dar și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis care a înfruntat Iugoslavia în 1980, când România a pierdut cu 0-5.

Alexe Bardan a urmat o carieră administrativă, fiind vicepreședinte al Federației Române în tenis în mai multe mandate.